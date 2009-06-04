Мне нужна копия сайта http://zarulem.by/ что бы так же выглядели объявления,такая же подача объявлений,такое же было меню,поиск,новости,что бы можно было вставить рекламу.Ну и простенький дизаин как на этом сайте.Вот и всё ТЗ.Оплата после выполенной ...
Требуется 3 страничный сайт
Требуется создать оригинальную, по дизайну, страничку - открытое обращение к конкретному лицу(компании).
Вроде промостранички. С фотографией и текстом.
По страницам: 2 одинаковых промостранички, одна на русском, одна на английском. 1 страница с информацией о создателях сайта, не проекта, а именно сайта.
Данный проект не имеет коммерческой(!) направленности и призван привлечь внимание.
Поэтому буду признателен всем, кто согласится принять участие на безвозмездной основе, за упоминание на выше указанной странице.
С Уважением ко всем прочитавшим, Сафронов Дмитрий.
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