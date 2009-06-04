Требуется 3 страничный сайт

Требуется создать оригинальную, по дизайну, страничку - открытое обращение к конкретному лицу(компании).

Вроде промостранички. С фотографией и текстом.

По страницам: 2 одинаковых промостранички, одна на русском, одна на английском. 1 страница с информацией о создателях сайта, не проекта, а именно сайта.

Данный проект не имеет коммерческой(!) направленности и призван привлечь внимание.

Поэтому буду признателен всем, кто согласится принять участие на безвозмездной основе, за упоминание на выше указанной странице.

С Уважением ко всем прочитавшим, Сафронов Дмитрий.