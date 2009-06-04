Создание сайта знакомств по примеру shaadi.com

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт26 заявок346 просмотров

Необходимо создать сайт знакомств, который бы повторял функционал

http://shaadi.com

(в момент создания Тендера сайт находился на обслуживании, возможно, необходимо зайти после 5 июля)

Результат должен включать: регистрацию, поиск(и), результаты поиска, внутренную почтовую систему,

интеграцию с системами оплаты, чат, управление сайтом через админ-панель

Возможно использовать

http://www.vastal.com/shaadi-zone-matrimonial-services-script.html

если это снизит затраты/время

16 лет назад
werdan
Андрей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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