Инвестиционный проект

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен9 заявок287 просмотров

Просьба заявки не подавать, объявление создано просто для другого исполнителя,

чтоб его можно было выбрать в виде исполнителя. Спасибо!

16 лет назад
kovigor
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

generetion2008
43 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$800
30 дней
Работать приятно, всегда на связи, отличная команда! Буду продолжать сотрудничать и всем советую! Респект +10!
Большое спасибо за сотрудничество! Удивительная лояльность и положительный настрой Андрея способствовали лучшей реализации проекта. Не было никаких проблем с этим заказчиком - не подгонял, с пониманием относился ко всем нюансам. Если Вы будете сотрудничать с этим человеком, то Вам просто повезёт и даже не заметите, как уже создали проект! :) Ещё раз благодорим за сотрудничество и доверие!

Заявки фрилансеров

generetion2008
43 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад

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