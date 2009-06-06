Необходима доработка социальной сети. Только Москва, личная встреча, заключение договора, только безопастная сделка, примеры соц. сетей обязательны.
Соц. сеть, доработка
Уважаемые участники проекта !
Стоит задача создать нишевую социальную сеть со стандартными функциями.
Движок- скорее всего SE (нужно выбрать оптимальный под проект).
Есть один нестандартный момент, который хотелось бы видеть на сайте; который нужно будет доработать..
Большая просьба откликнуться программиста, готового рассмотреть проектик,- реализация, установка, сопровождение.
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