Соц. сеть, доработка

Уважаемые участники проекта !

Стоит задача создать нишевую социальную сеть со стандартными функциями.

Движок- скорее всего SE (нужно выбрать оптимальный под проект).

Есть один нестандартный момент, который хотелось бы видеть на сайте; который нужно будет доработать..

Большая просьба откликнуться программиста, готового рассмотреть проектик,- реализация, установка, сопровождение.