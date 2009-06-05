Требуется создать сайт компании, занимающейся: Корпоративный, политический PR Event (организация праздничных мероприятий, презентаций, открытий), BTL, Медиа- и социологические исследования ВСЕ подробности детально расписаны в прикрепленном документе (бриф). ...
Создать сайт на тему мелкий ремонт "Муж на час"
Создать сайт на тему мелкий бытовой ремонт "Муж на час". Оринтироваться на лучших представителей по данному запросу. Сразу пишите срок и стоимость
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