Большое спасибо за сотрудничество! Удивительная лояльность и положительный настрой Андрея способствовали лучшей реализации проекта. Не было никаких проблем с этим заказчиком - не подгонял, с пониманием относился ко всем нюансам. Если Вы будете сотрудничать с этим человеком, то Вам просто повезёт и даже не заметите, как уже создали проект! :) Ещё раз благодорим за сотрудничество и доверие!