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Отзывы заказчиков
$800
10 баллов
14 лет назад
Работать приятно, всегда на связи, отличная команда! Буду продолжать сотрудничать и всем советую! Респект +10!
Ответный отзыв
Большое спасибо за сотрудничество! Удивительная лояльность и положительный настрой Андрея способствовали лучшей реализации проекта. Не было никаких проблем с этим заказчиком - не подгонял, с пониманием относился ко всем нюансам. Если Вы будете сотрудничать с этим человеком, то Вам просто повезёт и даже не заметите, как уже создали проект! :) Ещё раз благодорим за сотрудничество и доверие!
Сайты «под ключ»
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