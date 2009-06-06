Создание онлайн-казино/лотереи.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт16 заявок224 просмотра

Нужно предельно простое онлайн-казино с очень простой сутью: десять игроков вводят в специальное поле четырехзначное число. Компьютер перед началом игры загадывает число сам. 7 игроков из 10, числа которых были ближе всего к числу, которое было загадано компьютером, получают деньги плюс выигрыш, оставшиеся три игрока деньки теряют. Вот и все. Никаких других наворотов - только так. Суть этого онлайн-казино в простоте и в том, что начать играть можно сразу, без особых навыков. Дизайн тоже простой - красивая шапка и несколько горизонтальных полей для разных игр (разные ставки). Чем проще и понятнее - тем лучше.

В какую сумму оцениваете реализацию такого проекта (учитывая то, что его еще надо подключить к основным платежным системам) + если кто-то разбирается, подскажите, как это лучше зарегистрировать юридически.

16 лет назад
lobamaksim
Пол-Офиса 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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