Требуется создать сайт, содержащий каталог ВУЗов, репетиторов, курсов. Дизайн - шаблонный, шапку и лого сделаю отдельно. По ВУЗам, репетиторам и курсам будут нужны разного формата БД + закрытый интерфейс для добавления/редактирования данных + ...
Создание онлайн-казино/лотереи.
Нужно предельно простое онлайн-казино с очень простой сутью: десять игроков вводят в специальное поле четырехзначное число. Компьютер перед началом игры загадывает число сам. 7 игроков из 10, числа которых были ближе всего к числу, которое было загадано компьютером, получают деньги плюс выигрыш, оставшиеся три игрока деньки теряют. Вот и все. Никаких других наворотов - только так. Суть этого онлайн-казино в простоте и в том, что начать играть можно сразу, без особых навыков. Дизайн тоже простой - красивая шапка и несколько горизонтальных полей для разных игр (разные ставки). Чем проще и понятнее - тем лучше.
В какую сумму оцениваете реализацию такого проекта (учитывая то, что его еще надо подключить к основным платежным системам) + если кто-то разбирается, подскажите, как это лучше зарегистрировать юридически.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт16 лет назад
Создать проект вроде superava.ru Только можно будет выбирать что создавать баннер лого или аватар. Все бесплатно будет. Должны быть чтобы можно было накладывать эффекты. Разные шрифты с разными эффектами шрифта ( например разными ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5000
Необходимо создание кредито-обменного сервиса http://creditam.ru Модули/направления работы: 1. Кредитный сервис Выдача микрокредитов, выдача кредитов под товары в электронных магазинах (сотрудничество с эл. магазинами, написание модуля взаимодействия) ...Сайты «под ключ»33 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $1000
Приветствую всех! Для компании, занимающейся автомобильным тюнингом, необходимо создать веб-сайт на Битрикс. Нужно сделать всё с нуля: оригинальный дизайн, вёрстка, натянуть свёрстанные макеты, создание всех разделов (главная, сервис, косметика, интерьер, тюнинг, контакты). Просьба обращаться только ...Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется создание сайта скандинавского аукциона.Просьба писать цены функционал и сроки в ответахСайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт16 лет назад
Необходимо сделать сайт согласно ТЗЗавершен16 лет назад
Ищу человека, который сможет последовательно реализовать (своими силами или с привлечением других работников) три интернет магазина на движке WebAsyst Shop-Script. Требуется: 1) Нарисовать стильный красивый дизайн (главная+внутр.) ...Закрыт16 лет назад
- $200
Просьба заявки не подавать, объявление создано просто для другого исполнителя, чтоб его можно было выбрать в виде исполнителя. Спасибо!Завершен16 лет назад
- $100
Работа в команде, наличие микрофона обязательно! работа на выходные, сайт каталог-магазин, запчастей для коммунайльной технике. ICQ 560298576Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт16 лет назад
Уважаемые участники проекта ! Стоит задача создать нишевую социальную сеть со стандартными функциями. Движок- скорее всего SE (нужно выбрать оптимальный под проект). Есть один нестандартный момент, который хотелось ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт16 лет назад