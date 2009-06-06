Проект аватаро/лого/баннеро делания

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Закрыт5 заявок186 просмотров

Создать проект вроде superava.ru

Только можно будет выбирать что создавать баннер лого или аватар. Все бесплатно будет.

Должны быть чтобы можно было накладывать эффекты. Разные шрифты с разными эффектами шрифта ( например разными цветами).

Пользователь может сам загружать фото или даже 2-3. Разные эффекты - например блеск, поворот зеркаливание и т.п. Так же человек сам сможет указать куда поставить надпись на шапку.

Прошу писать цену. Срок 2-3 недели.

Сделать надо все красиво и качественно. Все должно быть отточено.

Чайникам прошу не писать :)

16 лет назад
Ficd
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
37 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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