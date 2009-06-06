Необходимо создание кредито-обменного сервиса http://creditam.ru Модули/направления работы: 1. Кредитный сервис Выдача микрокредитов, выдача кредитов под товары в электронных магазинах (сотрудничество с эл. магазинами, написание модуля взаимодействия) ...
Проект аватаро/лого/баннеро делания
Создать проект вроде superava.ru
Только можно будет выбирать что создавать баннер лого или аватар. Все бесплатно будет.
Должны быть чтобы можно было накладывать эффекты. Разные шрифты с разными эффектами шрифта ( например разными цветами).
Пользователь может сам загружать фото или даже 2-3. Разные эффекты - например блеск, поворот зеркаливание и т.п. Так же человек сам сможет указать куда поставить надпись на шапку.
Прошу писать цену. Срок 2-3 недели.
Сделать надо все красиво и качественно. Все должно быть отточено.
Чайникам прошу не писать :)
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