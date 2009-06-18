Slavatours персональный проект для d_deutsch

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Завершен2 заявки147 просмотров

Необходимо сделать сайт согласно ТЗ

16 лет назад
onoyko
Павел 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
63 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

d_deutsch
Игорь 
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов
16 лет назад
$130
3 дня
Работу сделал аккуратно, и в срок. рекомендую
Сотрудничество доставило большое удовольствие. Все профессионально, четко, конкретно и без задержек. Рекомендую другим и сам буду рад совместным проектам и в будущем

Заявки фрилансеров

d_deutsch
Игорь 
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов
16 лет назад

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