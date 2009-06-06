Разработка сайта на Битрикс.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт28 заявок354 просмотра

Приветствую всех! Для компании, занимающейся автомобильным тюнингом, необходимо создать веб-сайт на Битрикс. Нужно сделать всё с нуля: оригинальный дизайн, вёрстка, натянуть свёрстанные макеты, создание всех разделов (главная, сервис, косметика, интерьер, тюнинг, контакты). Просьба обращаться только профи! С предложениями сюда и в личку.

16 лет назад
Sirius2
47 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров