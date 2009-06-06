Создание сервиса "под ключ"

Необходимо создание кредито-обменного сервиса http://creditam.ru

Модули/направления работы:

1. Кредитный сервис

Выдача микрокредитов, выдача кредитов под товары в электронных магазинах (сотрудничество с эл. магазинами, написание модуля взаимодействия)

Выдача кредитов на сторонних сайтах

2. Пункт обмена электронных валют

3. Оплата услуг (связь, игры, банковские кредиты и т.д.

Партнерская программа, для всех модулей

Система учета и статистики, для всех модулей

Учитывающая все операции, графики анализа, статистики работы.

4. Дизайн для всей системы и все что полагается.

Требования:

1. Безопасность

2. Максимальное удобство для пользователя

3. Скорость работы сервиса

4. Расширяемость

1. Необходимо ТЗ

2. Согласование цены

3. Срок 1мес - 1,5 на создание