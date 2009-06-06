Создание сайта (каталог ВУЗов, репетиторов и т.д.)

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт21 заявка268 просмотров

Требуется создать сайт, содержащий каталог ВУЗов, репетиторов, курсов.

Дизайн - шаблонный, шапку и лого сделаю отдельно.

По ВУЗам, репетиторам и курсам будут нужны разного формата БД + закрытый интерфейс для добавления/редактирования данных + поиск по различным параметрам (опять же, с разным форматом выведения результатов в зависимости от того, что ищется).

Как я представляю себе взаимодействие:

- По этому короткому описанию Вы определяете диапазон стоимости работы

- Я высылаю интересующим кандидатам детальное ТЗ

- По ТЗ определяется конечная стоимость работ

- Выбранный исполнитель помогает мне с поиском шаблона дизайна

- После этого мы реализуем ТЗ :)

16 лет назад
natEn
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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