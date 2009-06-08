Создание вебсайта.

Требуется программист! Дизайн полностью ГОТОВ!

Необходимо создать вебсайт фотоагенства. Чтобы вам было проще оценить объем работы, посетите сайт www.icube-a.ru - 90 процентов это будут схожие проекты по функционалу. Необходима хорошая админка, то есть возможность загружать снимки, которые должны ресайзится, на них должен накладываться вотермарк и т.д. Вся выкладка работ должна быть автоматизированна. От вас требуется ОПЫТ работы и примеры, похожие на мою задачу. Есть несколько правил, соблюдение которых ОБЯЗАТЕЛЬНО:

- оплата ТОЛЬКО после завершения работ, возможен аванс, но только когда я пойму что вы на верном пути и справитесь с работой.

- иметь возможность встретиться в Москве или общаться по Skype

- пишите СРАЗУ в ICQ 117704917 тут не отвечаю