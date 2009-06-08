Создать на базе СМС Jomla. Шаблоном дизайна + доработка и вёрстка. На создание 1-2 дня. Доработка и вёрстка в течении недели.
Интернет-магазин косметики
Нужно создать интернет-магазин Косметики, сделать красивый дизайн, страницу заказов ну и т.д что всегда добавляют в интернет-магазине.
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