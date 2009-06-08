Нужен клон сайте http://www.victoriassecret. com/ Точнее нужно сделать такое же дерево по категориям продукции как у них и движок с выбором размеров и стилей. Цель - сайт, такой же как оригинальный, но русском ...
Клон сайта sms-satana.ru/
Собственно нужен клон сайта http://sms-satana.ru/
Без дизайна.
Бюджет ограничен.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Необходим сайт букмекерской конторы с возможностью приёма ставок, грабингом линии с марафона или ему подобных, счетами юзеров, партнерской программой и т.п. под ключ. С Вас цены, сроки?Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт16 лет назад
- $300
Требуется программист! Дизайн полностью ГОТОВ! Необходимо создать вебсайт фотоагенства. Чтобы вам было проще оценить объем работы, посетите сайт www.icube-a.ru - 90 процентов это будут схожие проекты по функционалу. Необходима хорошая админка, то ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Здравствуйте. Необходимо доработать модуль новостей дле. За подробностями в аську. ICQ: 304645282Сайты «под ключ»2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $100
Нужно создать интернет-магазин Косметики, сделать красивый дизайн, страницу заказов ну и т.д что всегда добавляют в интернет-магазине.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Создать на базе СМС Jomla. Шаблоном дизайна + доработка и вёрстка. На создание 1-2 дня. Доработка и вёрстка в течении недели.Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо создать почтовик - стандартный: серфинг, задания, платные письма - с полным контролем из админки. Самое важное - приятный дизайн. Предлагайте стоимость данного проекта и сроки.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо создание сайта для турагенства. Только из г. Тула. В личку не писать, только здесь. Требуется: статические страницы + туры: категории отдыха, регионы, туры, описание, фотогалерея, заказ тура. Удобная админка, ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $1000
Нужно предельно простое онлайн-казино с очень простой сутью: десять игроков вводят в специальное поле четырехзначное число. Компьютер перед началом игры загадывает число сам. 7 игроков из 10, числа которых были ближе всего к числу, которое ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется создать сайт, содержащий каталог ВУЗов, репетиторов, курсов. Дизайн - шаблонный, шапку и лого сделаю отдельно. По ВУЗам, репетиторам и курсам будут нужны разного формата БД + закрытый интерфейс для добавления/редактирования данных + ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт16 лет назад