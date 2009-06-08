Клон сайта victoriassecret. com - русск. интерфейс

Нужен клон сайте http://www.victoriassecret. com/

Точнее нужно сделать такое же дерево по категориям продукции как у них и движок с выбором размеров и стилей.

Цель - сайт, такой же как оригинальный, но русском языке.

Переведенная графика и текст предоставляются.