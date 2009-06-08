Создать интернет-казино. Москва

Важно - в вашем портфолио должно быть интернет-казино

Здравствуйте! Есть заказ на создание интернет казино. Ищу партнёра для его создания.

От партнёра требуется:

Создание сайта - программирование+дизайн.

1) Расположение: Москва - придётся встретиться нам с клиентом.

2) Чтобы было портфолио. Чтобы был пример готового казино.

3) Чтобы клиенту можно было предоставить структуру казино и другу информацию на встречи с ним.

4) Цена вашей работы. Желательно чтобы в вашей команде был и дизайнер. - То есть "все под ключ"

5) Уметь решать технический вопрос - сервер, куда его ставить. Как организован биллинг.

Обязательно мне нужно сказать про своё портфолио и озвучит вашу цену.

icq 288-531-231