Создать интернет-казино. Москва

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок250 просмотров

Важно - в вашем портфолио должно быть интернет-казино

Здравствуйте! Есть заказ на создание интернет казино. Ищу партнёра для его создания.

От партнёра требуется:

Создание сайта - программирование+дизайн.

1) Расположение: Москва - придётся встретиться нам с клиентом.

2) Чтобы было портфолио. Чтобы был пример готового казино.

3) Чтобы клиенту можно было предоставить структуру казино и другу информацию на встречи с ним.

4) Цена вашей работы. Желательно чтобы в вашей команде был и дизайнер. - То есть "все под ключ"

5) Уметь решать технический вопрос - сервер, куда его ставить. Как организован биллинг.

Обязательно мне нужно сказать про своё портфолио и озвучит вашу цену.

icq 288-531-231

16 лет назад
igorelf
Игорь 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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