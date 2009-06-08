Логотип+ интернет магазин Живого пива

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт22 заявки561 просмотр

Требуется разработать для магазина живого пива

1. Логотип + элементы фирменного стиля

2. Интернет-магазин.

Бюджет небольшой, подробное ТЗ в приложенном файле.

16 лет назад
Ferr
49 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

Valu11
38 лет
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
16 лет назад
$80
5 дней

Заявки фрилансеров

Valu11
38 лет
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
16 лет назад

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