Интернет-магазин по продаже книг + дизайн

Нужен интернет-магазин по продаже книг. Плюс дизайн на основе ранее нарисованной шапки (есть в PSD со слоями).

На данный момент магазин насчитывает всего около 10 наименований, в течение года добавится еще 5-10.

Основное требование - категории товаров, показ новых товаров на главной, регистрация пользователей с подтверждением e-mail, корзина, рассылки для зарегестрированных пользователей, задание скидок от общей суммы и кол-ва книг в заказе. PHP + MySQL.

Книги будут высылаться по почте наложенным платежом и по предоплате (интеграция с электронными платежными системами не критична, но возможна в дальнейшем).

Движок - что-нибудь из существующих, т.к. писать свой под данный небольшой проект смысла не вижу.