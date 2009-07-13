Создать сайт

$1000
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Закрыт30 заявок696 просмотров

Необходимо создать сайт (не на основе уже готовых CMS) мультимедийного хранилища файлов. Пользователи должны иметь возможность создавать статьи, заливать большие файлы, обмениваться личными сообщениями с другим пользователями, добавлять в список друзей других пользователей, выставлять на главную свои материалы за внутреннюю валюту сайта.

Сайт по функционалу очень схож на инфостор. Предпочтение отдаеться людям из Киева.

Нужен опытный программист, который в дальнейшем будет за дополнительную плату развивать функционал проекта.

Существует дизайн в формате .ai, его необходимо будет порезать и приклеить к програмной части. Должен ровно сидеть на всех популярных браузерах.

Более подробное ТЗ после выбора исполнителя.

Работа ТОЛЬКО по безопасной сделке.

Указываем цену и приблизительные сроки!

16 лет назад
Fibonachi
Дмитрий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

matroshka
49 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва(-3)
16 лет назад
$900
30 дней
Худшего исполнителя я не встречал. Наболело, поэтому опишу подробно всю ситуацию. 2 месяца "Matroshka" (старое название "Swart") 'работали' над моим проектом. Прошу обратить особое внимание на дату сообщиний. 13.07 Matroshka_manager (12:13:46 13/07/2009) да, они там движок подготавливают, сейчас закончат и начнут на сервер заливать проги и его Matroshka_manager (17:29:40 13/07/2009) к завтрышнему дню будет полностью готова и залита платформа + движок 14.07 Matroshka_manager (12:48:59 14/07/2009) Да, говорят что сегодня до вечера ещё продлится работа по закачке на сервер. Просто нашли баги и устраняют, к вечеру зальют весь движок Matroshka_manager (12:49:23 14/07/2009) говорят что даже возможно до 16 всё успеют 15.07 Matroshka_manager (11:13:07 15/07/2009) отлично, сейчас начнём заливать движок, только перепишут связи пользователей. Matroshka_manager (16:36:29 15/07/2009) поправили вам дизайн чуток, всмысле всё зделали в адоб илюстратор, сейчас начинают верстать , возможно к вечеру чтол-то буде 16.07 Matroshka_manager (11:33:22 16/07/2009) Здравствуйте. Начали верстать. Надеюсь к субботе закончим Matroshka_manager (11:35:15 16/07/2009) Да должны были уже залить, сейчас начинают порезку 18.07 Matroshka_manager (16:15:40 18/07/2009) в понедельник будут первые видимые результаты. Я тут всех напряг, так что завтра работаем Matroshka_manager (16:23:57 18/07/2009) с завтрышнего утра начнётся вёрстка 20.07 Matroshka_manager (12:05:16 20/07/2009) к 14 00 там будет польностью залитый движок, всё рабочее но без вёрстки, хотя возможно уже и по вёрстке что-то будет Matroshka_manager (12:23:32 20/07/2009) до 2х всё будет на вашем сервере. вы можете тестить, вёрсту ту что успеем до 2х покажем, до среды закончим Matroshka_manager (15:29:02 20/07/2009) всё начинаем заливку ===================================== Дедлайн был назначен на 25 число. Так как припадает на субботу, мы устно договорились, что сдать проект можно в понедельник 27 июля. Дальше я нахожусь по другому номеру аськи, поэтому ник исполнителя другой (Swart их прошлое название). Опять же, все внимание на дату сообщений. Некоторые моменты были вырезаны, оставил самое главное. 27.07 Swart_manager (18:11:31 27/07/2009) по срокам мы договаривались до 27 числа, без учёта воскресений Swart_manager (18:11:49 27/07/2009) на сколько я понял вы сщитаете 27 финалом проекта Дмитрий (18:12:33 27/07/2009) По договору конечный срок 25 число. Вы сказали что в выходные не работаете, поэтому решили устно договориться что конечным сроком будет понедельник Swart_manager (18:13:45 27/07/2009) дело в том что нам нужен ещё один день чтобы закончить финальную этап (вёрстку) Дмитрий (18:14:24 27/07/2009) Насколько помню, она должна быть еще в субботу Swart_manager (18:15:08 27/07/2009) да, вы всё правильно понимаете. Мы опаздываем на 1 день по срокам Дмитрий (18:15:29 27/07/2009) На выходных мне программисты должны были предоставить доступ в админку, чтоб можно было все проверить, этого не было сделано Дмитрий (18:16:02 27/07/2009) Покажите тогда сейчас то, что есть на данный момент, пускай даже без верстки Swart_manager (18:16:26 27/07/2009) на выходных у нас пропал интернет Дмитрий (18:20:04 27/07/2009) Хорошо. Во сколько завтра смотреть? Swart_manager (18:23:28 27/07/2009) в 21 00 Дмитрий (18:24:27 27/07/2009) Ок 29.07 Дмитрий (21:03:11 29/07/2009) Александр, 21:03, где сайт? Swart_manager (21:05:02 29/07/2009) сейчас они закончат вёрстку и выложат Дмитрий (21:57:37 29/07/2009) 22 часа, сайта нет, объясните, пожалуйста, почему такое наплевательское отношение к клиентам? 30.07 Дмитрий (10:30:29 30/07/2009) Александр, как Вы могли так поступить. Я находился в ожидании, Вы попросту ушли Дмитрий (10:30:36 30/07/2009) Ничего при этом не сообщив Swart_manager (10:30:49 30/07/2009) это не наплевательское отношение, мы действительно неуспеваем - ошиблись со сроками Swart_manager (10:30:59 30/07/2009) вас небыло в сети, я и програмисты писали вам Swart_manager (10:31:12 30/07/2009) прошу прошения, сегодня всё точно закончим Дмитрий (10:31:19 30/07/2009) Я был в сети до 3х ночи, как в квипе, так и в аське Swart_manager (10:35:05 30/07/2009) до 22 00 всё закончим, програмисты сейчас доделают вёрстку и всё. Swart_manager (10:45:00 30/07/2009) не буду сваливать на вас наши проблемы, сегодня мы заканчиваем, давайте свяжимся около 20.00 или раньше Swart_manager (10:45:05 30/07/2009) вы будите в сети ? Swart_manager (10:45:20 30/07/2009) просто как только мы начнём заливать хотим вам сообщить Дмитрий (10:45:26 30/07/2009) да, в 20 часов спишемся Swart_manager (10:45:30 30/07/2009) ок Swart_manager (10:45:34 30/07/2009) до вечера 31.07 Дмитрий (20:34:32 31/07/2009) Добрый вечер Дмитрий (20:37:01 31/07/2009) Верстки нет вообще, все на английском. Где находится админка? Swart_manager (20:37:03 31/07/2009) Здравствуйте, черех час прикрепим 50 % вёрстки ФИНАЛ 05.08 Дмитрий (20:24:51 5/08/2009) вы за 2 дня хотите сделать то, что не смогли сделать за 2 месяца? Matroshka_manager (20:24:58 5/08/2009) да Matroshka_manager (21:04:53 5/08/2009) мы сейчас поставим на заливку, но есть один момент . Вы обсолютно правы нормально до пятницы нечего работать не будет, поэтому исправление багов и доработка мелочей может занять ещё 10 дней Matroshka_manager (21:05:04 5/08/2009) хотите , даю отмену платежа Ну и на последок, вырезка из квипа, разговор с программистом (его также зовут Дмитрий): [14:53:49] Д: Заливаете обновления? [14:58:07] M: да тут беда случилась, у нас проблема с винтом который я домой брал. Сейчас пытаемся что-то решить. Нехочет определятся. А на машине на которой определяется нет интернета [14:58:24] M: если щас не получится полечу домой, буду от туда заливать. [14:58:43] M: вобщем всё как говориться не слава богу [14:58:58] Д: Подключите сетевой кабель к машине на которой он определяется [14:59:12] M: неможем, там материнка глючная [14:59:20] M: как западло, честное слово [15:01:57] Д: Подключите винчестер к компьютеру где он определяется, слейте на него информацию, перекиньте ее на флешку, и с флешки закиньте на машину где есть интернет [15:07:04] Д: Такое решение подходит? [15:19:13] M: дело в том что на том комрьютере только один порт работает, т.е. только 1 винчестер. Вообщем сейчас что-то придумаем [15:21:42] Д: Вы ведь раньше писали "А на машине на которой определяется нет интернета", значит как то подключали? [15:32:25] M: там подключается только 1 винт [15:39:46] Д: Вытащите шлейф который идет на цд-привод, и поставьте туда винчестер [15:51:10] M: неработает, уже пробовали, [15:51:25] M: вот сейчас побежал человек замодулем блютус [15:51:33] M: будем через него перекидывать [16:00:43] Д: Так а как вы будете перекидывать, если винт никуда не можете подключить? [16:14:11] Д: ? [16:35:03] Д: Дмитрий, какая ситуация? [17:07:34] M: да полная лажа, щас полечу домой чтобы залить Для чего я выложил хистори? Чтобы любой нормальный человек не ступал на те же грабли, на которые довелось ступить мне, выбрав этого исполнителя...

Заявки фрилансеров

matroshka
49 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва(-3)
16 лет назад

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