Создать сайт, аналог etf2l.org на WordPress

$300
  1. Биржа фриланса
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Завершен16 заявок385 просмотров

Необходимо создать сайт игровой лиги, аналог etf2l.org используя cms WordPress.

Есть макет дизайна в PSD. (скрин в приложении)

По запросу, вышлю ТЗ. Срок 1-2 недели макс.

WordPress
16 лет назад
dar08
38 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

vladbabiy
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
64 отзыва(-4)
16 лет назад
$300
14 дней

Заявки фрилансеров

vladbabiy
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
64 отзыва(-4)
16 лет назад

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