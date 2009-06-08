Требуется создание интернет лотерей. Основные моменты. 1. Рассылка пользователям лотерей(с возможностью вставки флэш анимации) 2. Подключение максимального количества платежных систем 3. Выполненные проекты, либо Интернет -казино либо интернет лотерей 4. ...
Создать сайт, аналог etf2l.org на WordPress
Необходимо создать сайт игровой лиги, аналог etf2l.org используя cms WordPress.
Есть макет дизайна в PSD. (скрин в приложении)
По запросу, вышлю ТЗ. Срок 1-2 недели макс.
Выбранный исполнитель
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