Сайт компании бытовой техники

Техническое задание пишется и будет чуть позже. Нужен сайт, который будет содержать:

1. Стандартный контент (о фирме, филиалы, обратная связь, ответы на вопросы, фотогалерея, новости, вакансии итд)

2. Каталог товаров с возможностью заказа и оплаты. На предварительном совещании по этому вопросу предложены такие дополнительные моменты:

*интеграция с 1С

*оплата товаров картой visa

Следующее совещание по проекту 11 июня. Желательно, предварительные результаты в отношении сроков и цены уточнить до 10.06.09

Хотелось бы найти опытного исполнителя. Поект серьёзный.