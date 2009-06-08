Сайт компании бытовой техники

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Закрыт34 заявки467 просмотров

Техническое задание пишется и будет чуть позже. Нужен сайт, который будет содержать:

1. Стандартный контент (о фирме, филиалы, обратная связь, ответы на вопросы, фотогалерея, новости, вакансии итд)

2. Каталог товаров с возможностью заказа и оплаты. На предварительном совещании по этому вопросу предложены такие дополнительные моменты:

*интеграция с 1С

*оплата товаров картой visa

Следующее совещание по проекту 11 июня. Желательно, предварительные результаты в отношении сроков и цены уточнить до 10.06.09

Хотелось бы найти опытного исполнителя. Поект серьёзный.

16 лет назад
6puraDup
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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