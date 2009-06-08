Необходимо создать сайт игровой лиги, аналог etf2l.org используя cms WordPress. Есть макет дизайна в PSD. (скрин в приложении) По запросу, вышлю ТЗ. Срок 1-2 недели макс.
Сайт компании бытовой техники
Техническое задание пишется и будет чуть позже. Нужен сайт, который будет содержать:
1. Стандартный контент (о фирме, филиалы, обратная связь, ответы на вопросы, фотогалерея, новости, вакансии итд)
2. Каталог товаров с возможностью заказа и оплаты. На предварительном совещании по этому вопросу предложены такие дополнительные моменты:
*интеграция с 1С
*оплата товаров картой visa
Следующее совещание по проекту 11 июня. Желательно, предварительные результаты в отношении сроков и цены уточнить до 10.06.09
Хотелось бы найти опытного исполнителя. Поект серьёзный.
Заявки фрилансеров
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