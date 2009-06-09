Интернет-магазин экзотических животных

Необходимо разработать (желательно на платформе Microsoft) интернет магазин по продаже экзотических (в общем случае любых) животных. Требования - яркий дизайн, удобный функционал - каталог, корзина, оформление заказа, платежка через интернет, кредитки или банк, договор на поставку в процессе, онлайн консультации, из каталога ссылка на статьи по содержанию, отзывы, итд по тематике. Оплата желательно безналом немедленно после тестирования сайта на хосте разработчика.