Интернет-магазин экзотических животных

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт47 заявок585 просмотров

Необходимо разработать (желательно на платформе Microsoft) интернет магазин по продаже экзотических (в общем случае любых) животных. Требования - яркий дизайн, удобный функционал - каталог, корзина, оформление заказа, платежка через интернет, кредитки или банк, договор на поставку в процессе, онлайн консультации, из каталога ссылка на статьи по содержанию, отзывы, итд по тематике. Оплата желательно безналом немедленно после тестирования сайта на хосте разработчика.

16 лет назад
luxor
52 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сайт компании бытовой техники

    Техническое задание пишется и будет чуть позже. Нужен сайт, который будет содержать: 1. Стандартный контент (о фирме, филиалы, обратная связь, ответы на вопросы, фотогалерея, новости, вакансии итд) 2. Каталог товаров с ...

    Сайты «под ключ»34 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт авиокомпании

    $500

    Создание сайта авиакомпании, в портфолио добавить не сможете, но зато отзыв напишу гуд! подробности при общении

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Интернет лотерея

    $1000

    Требуется создание интернет лотерей. Основные моменты. 1. Рассылка пользователям лотерей(с возможностью вставки флэш анимации) 2. Подключение максимального количества платежных систем 3. Выполненные проекты, либо Интернет -казино либо интернет лотерей 4. ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Интернет-магазин по продаже книг + дизайн

    Нужен интернет-магазин по продаже книг. Плюс дизайн на основе ранее нарисованной шапки (есть в PSD со слоями). На данный момент магазин насчитывает всего около 10 наименований, в течение года добавится еще ...

    MySQLPHP
    Сайты «под ключ»50 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создать сайт

    $1000

    Необходимо создать сайт (не на основе уже готовых CMS) мультимедийного хранилища файлов. Пользователи должны иметь возможность создавать статьи, заливать большие файлы, обмениваться личными сообщениями с другим пользователями, добавлять в список друзей других пользователей, выставлять на ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад