Сайт мини гостиницы

$100
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Завершен32 заявки395 просмотров

Нужен сайт мини гостиницы . Стандартного вида - главная страница , описание номеров , форма предварительного бронирования , страница с отзывами . Управление контентом . Регистрация в поисковиках .

16 лет назад
krok2008
Максим 
51 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

broufy
38 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$50
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

broufy
38 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад