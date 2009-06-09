Создание интернет-магазина на основе VamShop

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Закрыт4 заявки225 просмотров

Здравствуйте!

Нужен специалист, для создания интернет-магазина, на основе движка VamShop

Дополнительная информация по:

icq 496 910 436

Email [email protected]

16 лет назад
Mr-X
Ingdesign 
41 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва(-3)

Выбранные исполнители

matroshka
49 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва(-3)
16 лет назад
$200
7 дней
Исполнитель Билан Александр (matroshka) взялся за проект 12.06.2009. Установил срок исполнения в 7 дней. Сегодня (24.06.2009) проект не готов. Прошло 12 дней. Очень не серьезный исполнитель! Не рекомендую!
Заказчик пропал, информацию о проекте почти ноль. Когда появился попросил готовый проект, он ему был предоставлен, сказал что ему не нравится. Только после этого объяснил что ему конкретно нужно , пока переделывали его снова невозможно было найти. Когда закончили переделывать проект, он появился и сказал что уже отдал заказ другим исполнителям. Ужасно безответственный и не предсказуемый заказчик, информации не даёт и на связи не появляется. Всем кто хочет с ним работать НЕ СОВЕТУЮ !!! !!! НЕ РЕКОМЕНДУЮ СВЯЗЫВАТЬСЯ !!!
deleran
Михаил 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв(-1)
16 лет назад
$180
2 дня
При попытке сотрудничества потребовал предоплату, при этом не предоставляя никаких гарантий
Заказчик отвратительный т.к когда уже приял предложение отказался работать!Не советую иметь дело!

Заявки фрилансеров

matroshka
49 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва(-3)
16 лет назад
deleran
Михаил 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв(-1)
16 лет назад

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