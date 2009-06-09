Создание интернет-магазина на основе VamShop

Заказчик пропал, информацию о проекте почти ноль. Когда появился попросил готовый проект, он ему был предоставлен, сказал что ему не нравится. Только после этого объяснил что ему конкретно нужно , пока переделывали его снова невозможно было найти. Когда закончили переделывать проект, он появился и сказал что уже отдал заказ другим исполнителям. Ужасно безответственный и не предсказуемый заказчик, информации не даёт и на связи не появляется. Всем кто хочет с ним работать НЕ СОВЕТУЮ !!! !!! НЕ РЕКОМЕНДУЮ СВЯЗЫВАТЬСЯ !!!