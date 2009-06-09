Необходимо создать сайт игровой лиги, аналог etf2l.org используя cms WordPress. Есть макет дизайна в PSD. (скрин в приложении) По запросу, вышлю ТЗ. Срок 1-2 недели макс.
Создание интернет-магазина на основе VamShop
Здравствуйте!
Нужен специалист, для создания интернет-магазина, на основе движка VamShop
Дополнительная информация по:
icq 496 910 436
Email [email protected]
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $300Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $100
Нужен сайт мини гостиницы . Стандартного вида - главная страница , описание номеров , форма предварительного бронирования , страница с отзывами . Управление контентом . Регистрация ...Завершен16 лет назад
Сделать социальную сеть на базе движка http://www.boonex.com/Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо написать сервис подобный полностью этому http://sms-maska.ru/ Просьба писать срок и стоимость.Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Итак нужен ооооооооооооооооооочень простенький магазин Пример... http://www.makeamixa.com/makeamixa.php Шаги 1. Выбераешь дизайн 2. Платок или майка 3. Оплата и заказ Желательно оплата на пейпале ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1500
Необходимо разработать (желательно на платформе Microsoft) интернет магазин по продаже экзотических (в общем случае любых) животных. Требования - яркий дизайн, удобный функционал - каталог, корзина, оформление заказа, платежка через интернет, кредитки или банк, договор на ...Сайты «под ключ»47 заявокЗакрыт16 лет назад
Техническое задание пишется и будет чуть позже. Нужен сайт, который будет содержать: 1. Стандартный контент (о фирме, филиалы, обратная связь, ответы на вопросы, фотогалерея, новости, вакансии итд) 2. Каталог товаров с ...Сайты «под ключ»34 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $500
Создание сайта авиакомпании, в портфолио добавить не сможете, но зато отзыв напишу гуд! подробности при общенииЗавершен16 лет назад
- $150
Создание сайтаЗавершен16 лет назад
- $1000
Требуется создание интернет лотерей. Основные моменты. 1. Рассылка пользователям лотерей(с возможностью вставки флэш анимации) 2. Подключение максимального количества платежных систем 3. Выполненные проекты, либо Интернет -казино либо интернет лотерей 4. ...Закрыт16 лет назад