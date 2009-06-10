Есть производитель акустических систем http://www.vienna-acoustics.at/ Задача, сделать сайт точную копию Австрийского. + небольшие изменения в разделах, + поставить на cms (система управления контентом) Подробнее ...
Необходимо создать почтовик
Необходимо создать почтовик - стандартный: серфинг, задания, платные письма - с полным контролем из админки. Самое важное - приятный дизайн. Предлагайте стоимость данного проекта и сроки.
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