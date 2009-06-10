Необходимо создать почтовик

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Закрыт5 заявок177 просмотров

Необходимо создать почтовик - стандартный: серфинг, задания, платные письма - с полным контролем из админки. Самое важное - приятный дизайн. Предлагайте стоимость данного проекта и сроки.

16 лет назад
Shansbet
Олег 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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