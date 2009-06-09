Создание сайта багетной мастерской

Сайт www.****.com

Полностью на русском языке.

По внешнему виду и 1ой странице – аналог www.****.co.uk

На сайте будет использоваться два электронные адреса:

sales@ (большей частью для переписки о текущих заказах)

info@ (все остальное, помимо текущих заказов)

Главная страница – как www.****.co.uk

Сверху вниз:

- Плашки делаем зелёные, «подсветку» - когда на них встаёт курсор – светло-зелёные,

- в верхней плашке «кнопки» (аналогично www.****.co.uk):

главная / электронная почта / схема проезда / доставка / скидки / регистрация

(электронная почта – ссылка на адрес info@ )

в правом вехнем углу остается «поиск»

- Логотип на том же месте, парарам – ПАРА – белые («пустые») буквы, РАМ – насыщенно-красные, под ними мелко черным – «магазин багета»

- Справа от логотипа оставляем коробку (или другую из роялти-фри фото-клипартов)

и пишем на месте рекламы бесплатной доставки:

Бесплатная доставка заказов на сумму более 3000 по городу Екатеринбургу,

и на сумму более 15 тысяч рублей по региону, в любой комбинации багета.*

* - сноска на страницу «Доставка», где будут изложены правила доставки и регион, где действует скидка. И что это только доставка, без грузчиков.

- «Корзина» слева – все оставляем так же:

Товар, штук ХХ Сумма без доставки ХХ

Посмотреть корзину Оплатить

Кнопка оплата ведет на страницу, следующую за страницей корзина в «нормальном процессе выбора» - см ниже.

На этой странице должно быть указано:

1)Общая сумма заказа без доставки

2) Стоимость доставки заказа (если больше 15000 – вылезает надпись –Ваш оплаченный заказ может быть доставлен бесплатно в границах указанного региона*, если больше 3000 – ваш оплаченный заказ может быть доставлен бесплатно в границах города Екатеринбурга.

3) Кнопка «скачать договор купли-продажи» (или распечатать – надо выбор: и то и другое)

4) Кнопка «задать вопрос о вашем заказе» - это ссылка на е-мэйл sales@

- слева оставляем вертикальный выбор:

- Красная/бордовая кнопка «спецпредложение»

- под ней идут кнопки:

деревянный багет

пластиковый багет

алюминиевый багет

багет под заказ

наша багетная мастерская

словарь

новости

чаво

гостевая книга

контакты

- справа от этого столбика оставляем «окошки» - вместо восьми пока только шесть, но чуть покрупнее, чтобы лучше смотрелось на странице (потом там будут наши фотки):

деревянный багет пластиковый багет паспарту

алюминиевый багет багет под заказ наша багетная мастерская

(при нажатии на окошко появляется соответсвующая страница с с описаниями и пепечислениями багетов (или паспорту, или др. продукции потом.

На ней описание каждой позиции (багет, паспарту):

Название

Номенклатура

Цена за погонный метр

Длина палки

Фото

схема торца с размерами

возможно – небольшое тех описание.

Кроме того, все представленные товары будут иметь примечание двух видов:

- есть в наличии на складе ХХ (штук имеется в виду, количество в реальном времени)

- под заказ (Эта страница будет пояснена дополнительно.)

Над нижней плашкой временно размещаем яркую красную надпись:

Сайт www.****.com находится на реконструкции.

По всем вопросам просим обращаться по телефону +7 (343) 278 37 или по электронному адресу info@.

- эту же надпись размещаем временно на каждой странице – над нижней плашкой...

На нижней плашке оставляем:

Условия продажи / главная страница / вопросы о продажах: sales@

Как работает корзина:

Клиент заходит в каталоги и нажимает на кнопки, выбирая багет и паспарту в корзину. Верху справа каждой страницы каталога должен быть узнаваемый квадратик корзины со счетчиками штук и денег и кнопки «посмотрет корзину» и «оплатить».

Если выбрано достаточно, клиент нажимает «посмотреть корзину» и проверяет, что там есть – список и сумма внизу. В корзине должен быть выбор кнопок:

Изменить количество / Удалить

Кнопка "изменить количество" должна позволять менять количество только в пределах наличия товара на складе.

Под списком в корзине обязательно должно быть примечание:

1) Если весь выбранный товар есть на складе:

Весь выбранный Вами товар есть на складе. После того, как Вы сформируете счет и распечатаете/скачаете его, мы зарезервируем этот товар на 7 рабочих дней. Если оплата поступит на наш счет в течение этих 7 рабочих дней, товар оперативно будет подготовлен, упакован и отправлен Вам в течение 2 рабочих дней с момента поступления оплаты на наш счет. Срок доставки зависит от Вашего региона (см. Доставка) и будет указан на счете.

2) Если хотя-бы один вид товара отсутствет в наличии на складе (выбрана 1 позиция "под заказ")

Часть товара, выбранного Вами в корзину, относится к категории товаров, который мы продаем под заказ и не можем гарантировать его сиюминутное наличие на складе. Поэтому срок выполнения Вашего заказа - 21 рабочий день со дня поступления оплаты по заказу на наш счет. Этот срок не учитывает доставку (см. Доставка). Срок выполнения заказа и количество дней доставки будет указано на Вашем счете.

Если Вы хотите получить Ваш заказ быстрее, пожалуйста, формируйте его из товаров с пометкой "есть в наличии на складе".

Вы можете удалить товар с пометкой "под заказ" из Вашей корзины - это ускорит выполнение заказа и позволит зарезервировать товар на складе.

Если все устраивает, клиент нажимает кнопку «оплатить» – она должна быть крупно внизу и вверху страницы корзины, например красным цветом. Слева от нее должна быть кнопка "Вернуться в магазин".

После этого появляется страница расчета доставки:

Доставка должна будет рассчитываться автоматически по категориям стоимости доставки в зависимости от региона. Если это не автоматически бесплатная доставка, то появляется несколько кнопок с выбором регионов – ваш регион. Например:

- В границах объездной г.Екатеринбурга (сноска на карту)

- В границах Свердловской области (сноска на карту)

- В границах Урало-Сибирского региона (сноска на карту)

- В границах Российской Федерации

Выбор возможен только один.

Клиент выбирает, доставка автоматически считается и сумма показывается на экране, с надписью:

Стоимость вашей доставки составит ХХ-ХХ. (или Ваша доставка будет произведена бесплатно!).

Под этой информацией, на этой-же странице, появляется поля для заполнения: точный адрес для доставки, телефон ответственного за прием товара и его фио:

Пожалуйста, заполните информацию для доставки товара:

Область*

Город*

Улица*

№ Дома*

Литера дома

Номер офиса*

часы работы офиса начала окончание обед с ХХ-ХХ до ХХ-ХХ*

Название магазина или офисного здания

Индекс*

ФИО ответственного за приемку товара лица *

телефон ответственного за приемку товара лица* (лучше одно поле для стационарного и для сотового)

* - обязательные для заполнения поля

Если обязательные* для заполнения поля не заполнены, то при нажатии кнопки "сформировать счет" эта же страница появляется вновь со всеми заполненными полями и с указаниями красным текстом и восклицательным знаком перед ним - "необходимо заполнить"

На этой странице внизу и вверху появляется надпись-кнопка «Сформировать счет» - по виду похожая на кнопку «оплатить». Клиент нажимает «сформировать счет».

Если доставка ПЛАТНАЯ, то на следующей странице появляется дополнительный выбор-вопрос:

- Включить доставку в счет ОТДЕЛЬНОЙ ПОЗИЦИЕЙ?

- Разбросать стоимость доставки по стоимости отдельных позиций, в зависимости от их цены?

Выбор предполагается один. Клиент его делает, нажимая на кнопку.

Появляются поля для заполнения:

Пожалуйста, впишите в это поле название вашей организации (или ИП – разные поля, подходящие под организацию или ИП и ФИО), со счета которой будет оплачена покупка.

Пожалуйста, впишите в это поле ваш электронный адрес для извещений:

Пожалуйста, повторите электронный адрес: (если ошибка в одном, то – просьба поправить снова).

Клиент заполняет поля и нажимает кнопку «Продолжить формирование счета»- по стилю похожую на кнопку «сформировать счет». Кнопки должны быть и ВВЕРХУ, и ВНИЗУ этих страниц. Если эти кнопки нажаты, а нужный быбор не произведен или необходимые поля не заполенны, та же страница появляется вновь с красной подсказкой у этого поля или кнопки.

Если все верно, то:

На экране появляется страница со счетом. Все счета должны иметь сквозную нумерацию. Счета все одинаковые, но внизу на поле бланка может быть несколько видов примечаний:

1)В случае, если ВЕСЬ выбранный товар есть на складе:

Ваш заказ зарезервирован на 7 рабочих дней. При условии поступления оплаты на наш счет в течение этого срока товар будет отправлен вам в течение двух рабочих дней после поступления оплаты. Если оплата по счету не поступила на наш счет в течение 7 дней, товар снимается с резерва.

Пожалуйста, при планировании оплаты, исходите из того, что обычное время прохождения платежа по безналу по территории РФ составляет 3-4 рабочих дня.

Срок доставки товара составляет: в течение 1 рабочего дня в случае бесплатной доставки по городу Екатеринбургу, 3 рабочих дня - автотранспортной кампанией по Свердловской области и 5 рабочих дней - по территории РФ.

В течение 7 дней резервации товара на складе по Вашему счету, Вы можете приехать и оплатить товар наличными средствами в кассу. Это не изменит условия доставки Вашего заказа..

2)Если хотя-бы один вид товара отсутстствует на складе:

Ваш товар будет отправлен в течение 21 дня после поступления оплаты на наш счет.

Пожалуйста, при планировании оплаты, исходите из того, что обычное время прохождения платежа по безналу по территории РФ составляет 3-4 рабочих дня.

Срок доставки товара: в течение 1 рабочего дня в случае бесплатной доставки по городу Екатеринбургу, 3 рабочих дня - автотранспортной кампанией по Свердловской области и 5 рабочих дней - по территории РФ.

И в зависимости от выбора клиента доставка будет либо включена отдельной позицией, либо – сумма доставки разбросана по позициям в зависимости от их стоимости.

Когда счет полностью сформирован, под ним появляются надписи-выбор - скачать счет / распечатать счет. Клиент нажимает на одну из кнопок, и появляется либо удобная для распечатки версия, либо pdf-файл для скачки. После того, как клиент нажимает либо кнопку «распечатать» либо «скачать», и эта операция завершена, появляется страница с кратким описанием покупки (упрощенным счетом) и надписью:

Спасибо за покупку! Номер вашего заказа ХХХХ (это же номер счета). О поступлении оплаты и отправке товара мы вышлем извещение на указанный вами электронный адрес - и их элекронный адрес написать.

О статусе вашего заказа вы можете задать вопрос по электронной почте: sales@. Пожалуйста, укажите в Вашем письме номер сформированного счета.

Что происходит после завершения покупки на сайте:

1) выписанный и скачанный/распечатанный счет должен остаться сохраненным на сайте в общем списке всех выписанных счетов. Если счет был сформирован, но НЕ БЫЛ РАСПЕЧАТАН/СКАЧАН, то его сохранять не надо (это значит, что человек его бросил в самом конце).

2) если счет скачан/распечатан, то сразу должен быть автоматически отправлен е-мэйл на адрес покупателя, содержащий информацию (ниже) и копию счета:

Информация в автоматическом извещении о покупке по е-мэйлу:

1) в случае, если весь товар есть на складе и он зарезервирован:

Спасибо за покупку! Номер вашего заказа ХХХХ (это же номер счета). Выбранный Вами товар зарезервирован на складе в соответствии с ним на 7 рабочих дней. По поступлении оплаты на наш счет товар будет подготовлен, упакован и отправлен в течение последующих 2 рабочих дней. Срок доставки составит ХХ дней с момента отправки.

О статусе вашего заказа вы можете задать вопрос по электроному адресу: sales@. Пожалуйста, укажите в Вашем письме номер сформированного счета.

2) в случае, если любая часть товара - "под заказ":

Спасибо за покупку! Номер вашего заказа ХХХХ (это же номер счета). Часть товара, выбранного Вами в корзину, относится к категории товаров, который мы продаем под заказ и не можем гарантировать его сиюминутное наличие на складе. Поэтому срок выполнения Вашего заказа - 21 рабочий день со дня поступления оплаты по заказу на наш счет*. По поступлении оплаты на наш счет товар будет подготовлен, упакован и отправлен в течение последующих ХХ рабочих дней. Срок доставки составит ХХ дней с момента отправки.

О статусе вашего заказа вы можете задать вопрос по электроному адресу: sales@. Пожалуйста, укажите в Вашем письме номер сформированного счета.

* - Если Вы хотите получить Ваш заказ быстрее, пожалуйста, формируйте его из товаров с пометкой "есть в наличии на складе". Вы можете удалить товар с пометкой "под заказ" из Вашей корзины - это ускорит выполнение заказа и позволит зарезервировать товар на складе.

! На всех страницах, начиная с корзины и до счета (кроме последней со «спасибо за покупку»), - рядом с кнопками "оплатить", "сформировать счет", "продолжить формирование счета", слева от этих кнопок должна быть кнопка «вернуться в корзину», и слева от нее - "вернуться в магазин" (это значит на главную страницу), например:

вернуться в магазин вернуться в корзину сформировать счет

вернуться в магазин вернуться в корзину продолжить формирование счета

вернуться в магазин вернуться в корзину оплатить

Если клиент прерывает формирование счета на середине, и потом что-то докупает, то формирование счета начинается сначала.

Под верхней плашкой в каталоге должна быть «линия логики покупки», слева направо:

1----------------------------------2----------------------------3----------------------------------4

1.товар выбран в корзину 2.сумма доставки 3.счет сформирован 4.счет сохранен, покупка завершена

Эта линия появляется под верхней плашкой на всех страницах, начиная с корзины, и цвет законченных операций из светлого становится тёмным.

Что еще нужно подготовить для сайта (не разработчику, а заказчику):

1)текст договора купки-продажи

2)общие условия продажи - текст, включая условия резервирования, условия поставки под заказ.

3)общие условия доставки - текст

4)пояснения по багетам?

5)Схема проезда к складу

6)Информация о мастерской (1 стр с фото?)

7)Для кого регистрация ?

8)ЧАВО

9)Контакты – текст

Желательно, чтобы кроме возможности «вручную» подправить 1-2-3 позиции, была возможность «выгрузить» список товара из 1С.

При этом, те позиции, которые списком выгружаются и они все - совершенно НОВЫЕ, вся информация из 1С появляется на странице сайта в том же порядке как в 1С, и потом вручную правится - вставляются фото, добавляются примечания и чертежи-схемы.

Те позиции, которые списком выгружаются и они - все уже есть на складе, информация из 1С должна поменяться-обновиться только в части той информации, что есть в 1С - все имеющиеся на сайте фото, схемы, примечания - должны при этом остаться.

Убрать позиции со страницы интернет-магазина предполагается только вручную, такая функция должна быть в админке.

По форме выписываемых счетов:

Счета должны быть без подписи и печати.

Номера счетов формируются ОТДЕЛЬНО для подразделений: одна сквозная нумерация для всех счетов в интернете: Е-1, Е-2 ... - это имеет отношение к сайту.

И другая сквозная нумерация - для склада на Елизавете - это НЕ ИМЕЕТ отношения к сайту. Если на складе вручную выписывается счет, то так же вручную и количество резервируется, и подправляется в тех, что есть на сайте.