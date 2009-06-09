Нужен человек, который поможет реализовать сайт - каталог товаров. Ничего сложного, единственное, большое количество категорий, и от вас вариант простого редактирования базы, с пользовательской части. ( что бы человеку легко было работать с каталогом(с внесением,удалением, ...
Создание сайта багетной мастерской
Сайт www.****.com
Полностью на русском языке.
По внешнему виду и 1ой странице – аналог www.****.co.uk
На сайте будет использоваться два электронные адреса:
sales@ (большей частью для переписки о текущих заказах)
info@ (все остальное, помимо текущих заказов)
Главная страница – как www.****.co.uk
Сверху вниз:
- Плашки делаем зелёные, «подсветку» - когда на них встаёт курсор – светло-зелёные,
- в верхней плашке «кнопки» (аналогично www.****.co.uk):
главная / электронная почта / схема проезда / доставка / скидки / регистрация
(электронная почта – ссылка на адрес info@ )
в правом вехнем углу остается «поиск»
- Логотип на том же месте, парарам – ПАРА – белые («пустые») буквы, РАМ – насыщенно-красные, под ними мелко черным – «магазин багета»
- Справа от логотипа оставляем коробку (или другую из роялти-фри фото-клипартов)
и пишем на месте рекламы бесплатной доставки:
Бесплатная доставка заказов на сумму более 3000 по городу Екатеринбургу,
и на сумму более 15 тысяч рублей по региону, в любой комбинации багета.*
* - сноска на страницу «Доставка», где будут изложены правила доставки и регион, где действует скидка. И что это только доставка, без грузчиков.
- «Корзина» слева – все оставляем так же:
Товар, штук ХХ Сумма без доставки ХХ
Посмотреть корзину Оплатить
Кнопка оплата ведет на страницу, следующую за страницей корзина в «нормальном процессе выбора» - см ниже.
На этой странице должно быть указано:
1)Общая сумма заказа без доставки
2) Стоимость доставки заказа (если больше 15000 – вылезает надпись –Ваш оплаченный заказ может быть доставлен бесплатно в границах указанного региона*, если больше 3000 – ваш оплаченный заказ может быть доставлен бесплатно в границах города Екатеринбурга.
3) Кнопка «скачать договор купли-продажи» (или распечатать – надо выбор: и то и другое)
4) Кнопка «задать вопрос о вашем заказе» - это ссылка на е-мэйл sales@
- слева оставляем вертикальный выбор:
- Красная/бордовая кнопка «спецпредложение»
- под ней идут кнопки:
деревянный багет
пластиковый багет
алюминиевый багет
багет под заказ
наша багетная мастерская
словарь
новости
чаво
гостевая книга
контакты
- справа от этого столбика оставляем «окошки» - вместо восьми пока только шесть, но чуть покрупнее, чтобы лучше смотрелось на странице (потом там будут наши фотки):
деревянный багет пластиковый багет паспарту
алюминиевый багет багет под заказ наша багетная мастерская
(при нажатии на окошко появляется соответсвующая страница с с описаниями и пепечислениями багетов (или паспорту, или др. продукции потом.
На ней описание каждой позиции (багет, паспарту):
Название
Номенклатура
Цена за погонный метр
Длина палки
Фото
схема торца с размерами
возможно – небольшое тех описание.
Кроме того, все представленные товары будут иметь примечание двух видов:
- есть в наличии на складе ХХ (штук имеется в виду, количество в реальном времени)
- под заказ (Эта страница будет пояснена дополнительно.)
Над нижней плашкой временно размещаем яркую красную надпись:
Сайт www.****.com находится на реконструкции.
По всем вопросам просим обращаться по телефону +7 (343) 278 37 или по электронному адресу info@.
- эту же надпись размещаем временно на каждой странице – над нижней плашкой...
На нижней плашке оставляем:
Условия продажи / главная страница / вопросы о продажах: sales@
Как работает корзина:
Клиент заходит в каталоги и нажимает на кнопки, выбирая багет и паспарту в корзину. Верху справа каждой страницы каталога должен быть узнаваемый квадратик корзины со счетчиками штук и денег и кнопки «посмотрет корзину» и «оплатить».
Если выбрано достаточно, клиент нажимает «посмотреть корзину» и проверяет, что там есть – список и сумма внизу. В корзине должен быть выбор кнопок:
Изменить количество / Удалить
Кнопка "изменить количество" должна позволять менять количество только в пределах наличия товара на складе.
Под списком в корзине обязательно должно быть примечание:
1) Если весь выбранный товар есть на складе:
Весь выбранный Вами товар есть на складе. После того, как Вы сформируете счет и распечатаете/скачаете его, мы зарезервируем этот товар на 7 рабочих дней. Если оплата поступит на наш счет в течение этих 7 рабочих дней, товар оперативно будет подготовлен, упакован и отправлен Вам в течение 2 рабочих дней с момента поступления оплаты на наш счет. Срок доставки зависит от Вашего региона (см. Доставка) и будет указан на счете.
2) Если хотя-бы один вид товара отсутствет в наличии на складе (выбрана 1 позиция "под заказ")
Часть товара, выбранного Вами в корзину, относится к категории товаров, который мы продаем под заказ и не можем гарантировать его сиюминутное наличие на складе. Поэтому срок выполнения Вашего заказа - 21 рабочий день со дня поступления оплаты по заказу на наш счет. Этот срок не учитывает доставку (см. Доставка). Срок выполнения заказа и количество дней доставки будет указано на Вашем счете.
Если Вы хотите получить Ваш заказ быстрее, пожалуйста, формируйте его из товаров с пометкой "есть в наличии на складе".
Вы можете удалить товар с пометкой "под заказ" из Вашей корзины - это ускорит выполнение заказа и позволит зарезервировать товар на складе.
Если все устраивает, клиент нажимает кнопку «оплатить» – она должна быть крупно внизу и вверху страницы корзины, например красным цветом. Слева от нее должна быть кнопка "Вернуться в магазин".
После этого появляется страница расчета доставки:
Доставка должна будет рассчитываться автоматически по категориям стоимости доставки в зависимости от региона. Если это не автоматически бесплатная доставка, то появляется несколько кнопок с выбором регионов – ваш регион. Например:
- В границах объездной г.Екатеринбурга (сноска на карту)
- В границах Свердловской области (сноска на карту)
- В границах Урало-Сибирского региона (сноска на карту)
- В границах Российской Федерации
Выбор возможен только один.
Клиент выбирает, доставка автоматически считается и сумма показывается на экране, с надписью:
Стоимость вашей доставки составит ХХ-ХХ. (или Ваша доставка будет произведена бесплатно!).
Под этой информацией, на этой-же странице, появляется поля для заполнения: точный адрес для доставки, телефон ответственного за прием товара и его фио:
Пожалуйста, заполните информацию для доставки товара:
Область*
Город*
Улица*
№ Дома*
Литера дома
Номер офиса*
часы работы офиса начала окончание обед с ХХ-ХХ до ХХ-ХХ*
Название магазина или офисного здания
Индекс*
ФИО ответственного за приемку товара лица *
телефон ответственного за приемку товара лица* (лучше одно поле для стационарного и для сотового)
* - обязательные для заполнения поля
Если обязательные* для заполнения поля не заполнены, то при нажатии кнопки "сформировать счет" эта же страница появляется вновь со всеми заполненными полями и с указаниями красным текстом и восклицательным знаком перед ним - "необходимо заполнить"
На этой странице внизу и вверху появляется надпись-кнопка «Сформировать счет» - по виду похожая на кнопку «оплатить». Клиент нажимает «сформировать счет».
Если доставка ПЛАТНАЯ, то на следующей странице появляется дополнительный выбор-вопрос:
- Включить доставку в счет ОТДЕЛЬНОЙ ПОЗИЦИЕЙ?
- Разбросать стоимость доставки по стоимости отдельных позиций, в зависимости от их цены?
Выбор предполагается один. Клиент его делает, нажимая на кнопку.
Появляются поля для заполнения:
Пожалуйста, впишите в это поле название вашей организации (или ИП – разные поля, подходящие под организацию или ИП и ФИО), со счета которой будет оплачена покупка.
Пожалуйста, впишите в это поле ваш электронный адрес для извещений:
Пожалуйста, повторите электронный адрес: (если ошибка в одном, то – просьба поправить снова).
Клиент заполняет поля и нажимает кнопку «Продолжить формирование счета»- по стилю похожую на кнопку «сформировать счет». Кнопки должны быть и ВВЕРХУ, и ВНИЗУ этих страниц. Если эти кнопки нажаты, а нужный быбор не произведен или необходимые поля не заполенны, та же страница появляется вновь с красной подсказкой у этого поля или кнопки.
Если все верно, то:
На экране появляется страница со счетом. Все счета должны иметь сквозную нумерацию. Счета все одинаковые, но внизу на поле бланка может быть несколько видов примечаний:
1)В случае, если ВЕСЬ выбранный товар есть на складе:
Ваш заказ зарезервирован на 7 рабочих дней. При условии поступления оплаты на наш счет в течение этого срока товар будет отправлен вам в течение двух рабочих дней после поступления оплаты. Если оплата по счету не поступила на наш счет в течение 7 дней, товар снимается с резерва.
Пожалуйста, при планировании оплаты, исходите из того, что обычное время прохождения платежа по безналу по территории РФ составляет 3-4 рабочих дня.
Срок доставки товара составляет: в течение 1 рабочего дня в случае бесплатной доставки по городу Екатеринбургу, 3 рабочих дня - автотранспортной кампанией по Свердловской области и 5 рабочих дней - по территории РФ.
В течение 7 дней резервации товара на складе по Вашему счету, Вы можете приехать и оплатить товар наличными средствами в кассу. Это не изменит условия доставки Вашего заказа..
2)Если хотя-бы один вид товара отсутстствует на складе:
Ваш товар будет отправлен в течение 21 дня после поступления оплаты на наш счет.
Пожалуйста, при планировании оплаты, исходите из того, что обычное время прохождения платежа по безналу по территории РФ составляет 3-4 рабочих дня.
Срок доставки товара: в течение 1 рабочего дня в случае бесплатной доставки по городу Екатеринбургу, 3 рабочих дня - автотранспортной кампанией по Свердловской области и 5 рабочих дней - по территории РФ.
И в зависимости от выбора клиента доставка будет либо включена отдельной позицией, либо – сумма доставки разбросана по позициям в зависимости от их стоимости.
Когда счет полностью сформирован, под ним появляются надписи-выбор - скачать счет / распечатать счет. Клиент нажимает на одну из кнопок, и появляется либо удобная для распечатки версия, либо pdf-файл для скачки. После того, как клиент нажимает либо кнопку «распечатать» либо «скачать», и эта операция завершена, появляется страница с кратким описанием покупки (упрощенным счетом) и надписью:
Спасибо за покупку! Номер вашего заказа ХХХХ (это же номер счета). О поступлении оплаты и отправке товара мы вышлем извещение на указанный вами электронный адрес - и их элекронный адрес написать.
О статусе вашего заказа вы можете задать вопрос по электронной почте: sales@. Пожалуйста, укажите в Вашем письме номер сформированного счета.
Что происходит после завершения покупки на сайте:
1) выписанный и скачанный/распечатанный счет должен остаться сохраненным на сайте в общем списке всех выписанных счетов. Если счет был сформирован, но НЕ БЫЛ РАСПЕЧАТАН/СКАЧАН, то его сохранять не надо (это значит, что человек его бросил в самом конце).
2) если счет скачан/распечатан, то сразу должен быть автоматически отправлен е-мэйл на адрес покупателя, содержащий информацию (ниже) и копию счета:
Информация в автоматическом извещении о покупке по е-мэйлу:
1) в случае, если весь товар есть на складе и он зарезервирован:
Спасибо за покупку! Номер вашего заказа ХХХХ (это же номер счета). Выбранный Вами товар зарезервирован на складе в соответствии с ним на 7 рабочих дней. По поступлении оплаты на наш счет товар будет подготовлен, упакован и отправлен в течение последующих 2 рабочих дней. Срок доставки составит ХХ дней с момента отправки.
О статусе вашего заказа вы можете задать вопрос по электроному адресу: sales@. Пожалуйста, укажите в Вашем письме номер сформированного счета.
2) в случае, если любая часть товара - "под заказ":
Спасибо за покупку! Номер вашего заказа ХХХХ (это же номер счета). Часть товара, выбранного Вами в корзину, относится к категории товаров, который мы продаем под заказ и не можем гарантировать его сиюминутное наличие на складе. Поэтому срок выполнения Вашего заказа - 21 рабочий день со дня поступления оплаты по заказу на наш счет*. По поступлении оплаты на наш счет товар будет подготовлен, упакован и отправлен в течение последующих ХХ рабочих дней. Срок доставки составит ХХ дней с момента отправки.
О статусе вашего заказа вы можете задать вопрос по электроному адресу: sales@. Пожалуйста, укажите в Вашем письме номер сформированного счета.
* - Если Вы хотите получить Ваш заказ быстрее, пожалуйста, формируйте его из товаров с пометкой "есть в наличии на складе". Вы можете удалить товар с пометкой "под заказ" из Вашей корзины - это ускорит выполнение заказа и позволит зарезервировать товар на складе.
! На всех страницах, начиная с корзины и до счета (кроме последней со «спасибо за покупку»), - рядом с кнопками "оплатить", "сформировать счет", "продолжить формирование счета", слева от этих кнопок должна быть кнопка «вернуться в корзину», и слева от нее - "вернуться в магазин" (это значит на главную страницу), например:
вернуться в магазин вернуться в корзину сформировать счет
вернуться в магазин вернуться в корзину продолжить формирование счета
вернуться в магазин вернуться в корзину оплатить
Если клиент прерывает формирование счета на середине, и потом что-то докупает, то формирование счета начинается сначала.
Под верхней плашкой в каталоге должна быть «линия логики покупки», слева направо:
1----------------------------------2----------------------------3----------------------------------4
1.товар выбран в корзину 2.сумма доставки 3.счет сформирован 4.счет сохранен, покупка завершена
Эта линия появляется под верхней плашкой на всех страницах, начиная с корзины, и цвет законченных операций из светлого становится тёмным.
Что еще нужно подготовить для сайта (не разработчику, а заказчику):
1)текст договора купки-продажи
2)общие условия продажи - текст, включая условия резервирования, условия поставки под заказ.
3)общие условия доставки - текст
4)пояснения по багетам?
5)Схема проезда к складу
6)Информация о мастерской (1 стр с фото?)
7)Для кого регистрация ?
8)ЧАВО
9)Контакты – текст
Желательно, чтобы кроме возможности «вручную» подправить 1-2-3 позиции, была возможность «выгрузить» список товара из 1С.
При этом, те позиции, которые списком выгружаются и они все - совершенно НОВЫЕ, вся информация из 1С появляется на странице сайта в том же порядке как в 1С, и потом вручную правится - вставляются фото, добавляются примечания и чертежи-схемы.
Те позиции, которые списком выгружаются и они - все уже есть на складе, информация из 1С должна поменяться-обновиться только в части той информации, что есть в 1С - все имеющиеся на сайте фото, схемы, примечания - должны при этом остаться.
Убрать позиции со страницы интернет-магазина предполагается только вручную, такая функция должна быть в админке.
По форме выписываемых счетов:
Счета должны быть без подписи и печати.
Номера счетов формируются ОТДЕЛЬНО для подразделений: одна сквозная нумерация для всех счетов в интернете: Е-1, Е-2 ... - это имеет отношение к сайту.
И другая сквозная нумерация - для склада на Елизавете - это НЕ ИМЕЕТ отношения к сайту. Если на складе вручную выписывается счет, то так же вручную и количество резервируется, и подправляется в тех, что есть на сайте.
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