Сервис ведения вишлистов

Нужен сайт под ключ.

Общее описание:

Пользователь создает вишлист, набирая товары из ассортимента контрагентов. Гости пользователя просматривают вишлист и могут подарить пользователю один или несколько товаров из листа. Пользователь имеет статистику, кто и что ему подарил. Контрагенты и админы также имеют помесячную статистику заказов.

Основные функции:

пользователь:

регистрация, ведение персональной информации, создание вишлиста, просмотр\изменение вишлиста, рассылки

гости:

регистрация, поиск пользователя,просмотр вишлиста, бронирование и заказ, рассылки

админы:

ведение категорий, статистика

+Статические страницы сервиса

Более подробное описаниеи ссылку на прототип вышлю по запросу тому, с кем предположительно буду работать.

Пишите ваши предложения по деньгам и срокам. Дополнит.вопросы:

-на чем предлагается реализовать. Есть свои наработки?

-примеры дизайна?