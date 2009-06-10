Идея для соц.сети

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок375 просмотров
#1$

Куплю идею для соц.сети. Очень желательно уникальная идея. Тематика на данный момент не имеет значения.

16 лет назад
agubkin
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать клон сайта

    $100

    Есть производитель акустических систем http://www.vienna-acoustics.at/ Задача, сделать сайт точную копию Австрийского. + небольшие изменения в разделах, + поставить на cms (система управления контентом) Подробнее ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Программа по логистике

    $250

    Программа (сайт или софт) для распределения заказов магазинов по водителям. Если можете подсказать существующий аналог - небольшой денежный бонус Если готовы предложить уже готовые варианты - обсудим условия. ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Каталог

    Нужен человек, который поможет реализовать сайт - каталог товаров. Ничего сложного, единственное, большое количество категорий, и от вас вариант простого редактирования базы, с пользовательской части. ( что бы человеку легко было работать с каталогом(с внесением,удалением, ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт мини гостиницы

    $100

    Нужен сайт мини гостиницы . Стандартного вида - главная страница , описание номеров , форма предварительного бронирования , страница с отзывами . Управление контентом . Регистрация ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Простенький магазин

    Итак нужен ооооооооооооооооооочень простенький магазин Пример... http://www.makeamixa.com/makeamixa.php Шаги 1. Выбераешь дизайн 2. Платок или майка 3. Оплата и заказ Желательно оплата на пейпале ...

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Интернет-магазин экзотических животных

    $1500

    Необходимо разработать (желательно на платформе Microsoft) интернет магазин по продаже экзотических (в общем случае любых) животных. Требования - яркий дизайн, удобный функционал - каталог, корзина, оформление заказа, платежка через интернет, кредитки или банк, договор на ...

    Сайты «под ключ»47 заявок
    Закрыт
    16 лет назад