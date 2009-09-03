Создать клон сайта

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$100
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Завершен5 заявок669 просмотров

Есть производитель акустических систем http://www.vienna-acoustics.at/

Задача, сделать сайт точную копию Австрийского.

+ небольшие изменения в разделах,

+ поставить на cms (система управления контентом)

Подробнее в переписке, моя почта elena(собачка)100projects.ru

Сделать все нужно быстро и качественно, оплата по webmoney

Жду ваших комментариев и предложений по стоимости.

16 лет назад
hantereska
Elena 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Shumar_Oleg
Олег Шумар 
33 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$80
5 дней
Прекрасно справился с поставленной задачей, очень качественно, а главное быстро.

Заявки фрилансеров

Shumar_Oleg
Олег Шумар 
33 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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