Сайт www.****.com Полностью на русском языке. По внешнему виду и 1ой странице – аналог www.****.co.uk На сайте будет использоваться два электронные адреса: sales@ (большей частью для ...
Создать клон сайта
Есть производитель акустических систем http://www.vienna-acoustics.at/
Задача, сделать сайт точную копию Австрийского.
+ небольшие изменения в разделах,
+ поставить на cms (система управления контентом)
Подробнее в переписке, моя почта elena(собачка)100projects.ru
Сделать все нужно быстро и качественно, оплата по webmoney
Жду ваших комментариев и предложений по стоимости.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен человек, который поможет реализовать сайт - каталог товаров. Ничего сложного, единственное, большое количество категорий, и от вас вариант простого редактирования базы, с пользовательской части. ( что бы человеку легко было работать с каталогом(с внесением,удалением, ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте! Нужен специалист, для создания интернет-магазина, на основе движка VamShop Дополнительная информация по: icq 496 910 436 Email [email protected]Сайты «под ключ»2 исполнителяЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужен сайт мини гостиницы . Стандартного вида - главная страница , описание номеров , форма предварительного бронирования , страница с отзывами . Управление контентом . Регистрация ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен16 лет назад
Сделать социальную сеть на базе движка http://www.boonex.com/Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо написать сервис подобный полностью этому http://sms-maska.ru/ Просьба писать срок и стоимость.Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Итак нужен ооооооооооооооооооочень простенький магазин Пример... http://www.makeamixa.com/makeamixa.php Шаги 1. Выбераешь дизайн 2. Платок или майка 3. Оплата и заказ Желательно оплата на пейпале ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1500
Необходимо разработать (желательно на платформе Microsoft) интернет магазин по продаже экзотических (в общем случае любых) животных. Требования - яркий дизайн, удобный функционал - каталог, корзина, оформление заказа, платежка через интернет, кредитки или банк, договор на ...Сайты «под ключ»47 заявокЗакрыт16 лет назад
Техническое задание пишется и будет чуть позже. Нужен сайт, который будет содержать: 1. Стандартный контент (о фирме, филиалы, обратная связь, ответы на вопросы, фотогалерея, новости, вакансии итд) 2. Каталог товаров с ...Сайты «под ключ»34 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $500
Создание сайта авиакомпании, в портфолио добавить не сможете, но зато отзыв напишу гуд! подробности при общенииСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен16 лет назад