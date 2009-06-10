Программа по логистике

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок315 просмотров

Программа (сайт или софт) для распределения заказов магазинов по водителям.

Если можете подсказать существующий аналог - небольшой денежный бонус

Если готовы предложить уже готовые варианты - обсудим условия.

ТЗ в приложении

16 лет назад
sh1971
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
22 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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