Сайт на перле с дизайном

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок224 просмотра

Нужно создать сайт со следуюўім фунционалом:

- общая часть. То что видят посетители сайта. Главная страница с новостями, faq, about, contact, order/pricing.

- вход в клиентскую часть. Биллинг, тикеты, управление сервисами, дисконтные купоны, хистори.

- вход для сотрудников с повышенными привилегиями для управления сервисами (2 уровня - суппорт, админ).

Дизайн, лого, 3 баннера, favicon.

Perl (apache mod_perl/cgi/fcgi - на усмотрение разработчика)

MySQL/PostgreSQL - на усмотрение разработчика

Ajax

Сайт нужно делать поэтапно. Оплата - 50% предоплата за каждый этап, 50% по завершению этапа через moneybookers.com || liqpay.com

AJAXApacheMySQLPostgreSQL
16 лет назад
phaoost
46 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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