Создание сайта-портала на CMS

$450
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен24 заявки656 просмотров

Необходимо создать сайт на базе либо собственной CMS(действующей минимум на 5-6 сайтах) либо на коммерческой (цена проекта указана полностью и включает лицензию на коммерческую CMS). Дизайн необходимо подвести под CMS. ТЗ и дизайн - http://ifolder.ru/12579082. Просьба читать внимательно и расчитывать свои возможности реально. Срок до 3 недель, с учетом корректировок и поправок.

16 лет назад
vohulg
46 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

kaj
47 лет
17 лет в сервисе
Была
3 дня назад
16 лет назад
$450
21 день
Исполнителя для моего проекта искал полгода и только этот фрилансер оказался компетентным в разработке сайта-портала. Четкие задачи, конкретные уточняющие вопросы сразу говорят о компетентности фрилансера. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Очень удобная CMS в плане администрирования.
Работа с Константином оказалась очень продуктивной: интересный проект, четкая постановка задачи, быстрое решение возникающих на проекте вопросов. Спасибо за интересный проект, Константин! Наша команда всегда будет рада предложить Вам свои услуги. Искренне надеемся на продолжение сотрудничества!

Заявки фрилансеров

kaj
47 лет
17 лет в сервисе
Была
3 дня назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создать клон сайта

    $100

    Есть производитель акустических систем http://www.vienna-acoustics.at/ Задача, сделать сайт точную копию Австрийского. + небольшие изменения в разделах, + поставить на cms (система управления контентом) Подробнее ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработка аналога rusbarter.ru

    $1000

    Не торопясь, ищим исполнителя на разработку крупного областного ресурса, аналог www.rusbarter.ru. Требуется разработать ресурс под ключ, в том числе написание Технического задания. Также требуются консультации по организации процесса работы ресурса, требуемое оборудование и ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Необходимо создать почтовик

    Необходимо создать почтовик - стандартный: серфинг, задания, платные письма - с полным контролем из админки. Самое важное - приятный дизайн. Предлагайте стоимость данного проекта и сроки.

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт на перле с дизайном

    Нужно создать сайт со следуюўім фунционалом: - общая часть. То что видят посетители сайта. Главная страница с новостями, faq, about, contact, order/pricing. - вход в клиентскую часть. Биллинг, тикеты, управление сервисами, дисконтные купоны, ...

    AJAXApacheMySQLPostgreSQL
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сервис ведения вишлистов

    $2500

    Нужен сайт под ключ. Общее описание: Пользователь создает вишлист, набирая товары из ассортимента контрагентов. Гости пользователя просматривают вишлист и могут подарить пользователю один или несколько товаров из листа. Пользователь имеет статистику, кто и ...

    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Программа по логистике

    $250

    Программа (сайт или софт) для распределения заказов магазинов по водителям. Если можете подсказать существующий аналог - небольшой денежный бонус Если готовы предложить уже готовые варианты - обсудим условия. ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Каталог

    Нужен человек, который поможет реализовать сайт - каталог товаров. Ничего сложного, единственное, большое количество категорий, и от вас вариант простого редактирования базы, с пользовательской части. ( что бы человеку легко было работать с каталогом(с внесением,удалением, ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад