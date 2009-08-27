Создание сайта-портала на CMS

Необходимо создать сайт на базе либо собственной CMS(действующей минимум на 5-6 сайтах) либо на коммерческой (цена проекта указана полностью и включает лицензию на коммерческую CMS). Дизайн необходимо подвести под CMS. ТЗ и дизайн - http://ifolder.ru/12579082. Просьба читать внимательно и расчитывать свои возможности реально. Срок до 3 недель, с учетом корректировок и поправок.