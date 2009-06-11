Cоздание сайта

Сделать сайт "по ключ"

сайт обознаечния GPS- точек

сайт бы выглядил бы как карта с направлениями и народ бы сам мог вносить точки gps и вкладывать фотографии - например люди хотят поехать с палатками на истринское водохранилище - ни не знаю в какое конкретно место - там пол водохранилища камыши - от кто уже ездил обозначает точки и прикрепляет фотки чтобы было потом другм проще доехать

как конкретно реализовать сайт пока думаю - можно в виде форума разделением направлений или to как нибудь