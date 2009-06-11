Создание сайта – витрины

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт22 заявки451 просмотр

Мы хотим расширить число региональных дилеров за счет привлечения небольших фирм и частных предппринимателей. Есть идея помочь им в старте, предложив персональный сайт-витрину с нашей продукцией. У нас есть основной корпоративный сайт www.telesys.ru . Нужно придумать и реализовать механизм создания сайта-витрины для дилера, автоматически синхронизирующегося с основным сайтом, который бы мы могли раздавать нашим дилерам в качестве стартапа (ну понятно, что кроме синхронизирующейся части с ассортиментом продукции у такого сайта-витрины должны быть разделы, заполняемые дилером (реквизиты, условия доставки, цены и тд).

Просьба отвечать конкретно: вот предлагаем сделать примерно так, это будет стоить столько-то, сделаем за такое-то время.

Общие предложения: давайте работать и тд не рассматриваются ибо уже задолбали.

16 лет назад
telesys2009
Ivk 
58 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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