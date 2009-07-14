Интернет магазин на 2-х языках

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен15 заявок486 просмотров

Нужно сделать интернет магазин на двух языках,Латышский и Русский, с визуальным редактором, и таким дизайном.

http://mail.inbox.lv/horde/imp/view.php?mailbox=INBOX&index=0.5813&array_index=15&id=2&actionID=113&f=/jusv-lv.jpg

С текстами Латышского языка могу помочь.

16 лет назад
bassoto
Шведов 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

archerl
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$50
7 дней
Это человек - мечта любого заказчика,работать с ним приятно и весело, проблем и недопониманий не было,ошибки были только с моей стороны,но интеллигентный и воспитанный Алексей всё сделал как просили, теперь работать буду только с ним. PS Заплатил бы даже больше чем договорились но извини не имеем возможности ...
Хороший заказчик, задание ясное, выплата вовремя.

Заявки фрилансеров

archerl
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад

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