Интернет магазин на 2-х языках

Это человек - мечта любого заказчика,работать с ним приятно и весело, проблем и недопониманий не было,ошибки были только с моей стороны,но интеллигентный и воспитанный Алексей всё сделал как просили, теперь работать буду только с ним. PS Заплатил бы даже больше чем договорились но извини не имеем возможности ...