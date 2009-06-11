Необходимо создать сайт на базе либо собственной CMS(действующей минимум на 5-6 сайтах) либо на коммерческой (цена проекта указана полностью и включает лицензию на коммерческую CMS). Дизайн необходимо подвести под CMS. ТЗ и дизайн - http://ifolder.ru/12579082. ...
Разработка аналитического сайта
Всем доброго дня!
ЭТО ПРОЧТИТЕ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО: Мое предложение актуально только для Киева - инвестор хочет видеть !вживую! постоянно исполнителя!!! Не Киев - даже не рассматриваем
Итак интересует написание аналитического автомобильного сайта. Примеры:
Думаю для общей оценки объема хватит.Основное отличие от приведенных примеров - больше аналитики, разделов и баз данных. В дополнение - создаваемый сайт должен работать с СМС, иметь огромное кол-во доступов разной сложности и для разных партнеров. Кроме разработки самого сайта интересует написание детализированного ТЗ - у нас есть общее, а в дальнейшем ( при плодотворном сотрудничестве)- раскрутку с выводом в 5-ку в Биг Мире!
Время - это деньги. Неправильно рассчитанное время - бесследно потерянные деньги! Трезво оценивайте время на создание данного сайта по готовому ТЗ
С уважением, Владимир
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $450Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $300
Небольшой проект - индивидуальный сайт на Битрикс-Стандарт. Достаточно использовать стандартный шаблон Битрикса с минимальными изменениями (лого, маркеры и т.п.) Задача кратко - сделать римейк сайта http://ukrmark.com.ua, но немного меньше ...Закрыт16 лет назад
- $3200
Здравствуйте. Нужно интернет казино ( Аналог fortuna.ru). Приблизительное ТЗ 1) ВОЗМОЖНОСТЬ СКАЧИВАТЬ ЕГО НА СВОЙ КОМПЬЮТЕР . 2) Легкая настройка процентов выдачи "одним на все игры" ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен сайт любой тематики , кроме порно, сетевой маркетинг. Доходность сайта должна быть 1000р в день не меньше, тут отписывайтесьСайты «под ключ»15 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Не торопясь, ищим исполнителя на разработку крупного областного ресурса, аналог www.rusbarter.ru. Требуется разработать ресурс под ключ, в том числе написание Технического задания. Также требуются консультации по организации процесса работы ресурса, требуемое оборудование и ...Закрыт16 лет назад
Требуется написать небольшой сайт, дизайн есть. Нужно сверстать дизайн. Сделать простую систему управления разделами, содержимым раздела, основным текстом на гл.страниц Система управления нужна только на ...Сайты «под ключ»59 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужно сделать интернет магазин на двух языках,Латышский и Русский, с визуальным редактором, и таким дизайном. http://mail.inbox.lv/horde/imp/view.php?mailbox=INBOX&index=0.5813&array_index=15&id=2&actionID=113&f=/jusv-lv.jpg С текстами Латышского языка могу помочь.Завершен16 лет назад
Сделать сайт "по ключ" сайт обознаечния GPS- точек сайт бы выглядил бы как карта с направлениями и народ бы сам мог вносить точки gps и вкладывать фотографии - например люди ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт16 лет назад
Мы хотим расширить число региональных дилеров за счет привлечения небольших фирм и частных предппринимателей. Есть идея помочь им в старте, предложив персональный сайт-витрину с нашей продукцией. У нас есть основной корпоративный сайт www.telesys.ru . Нужно ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо создать почтовик - стандартный: серфинг, задания, платные письма - с полным контролем из админки. Самое важное - приятный дизайн. Предлагайте стоимость данного проекта и сроки.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт16 лет назад