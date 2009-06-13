Персоанальный проект для AcidSlayer

$100
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Завершен1 заявка162 просмотра

Персоанальный проект для AcidSlayer.

Сверстать и натаянуть уже существующий дизайн (в psd исходнике)

На joomla + установить модули + настроить все.

Сайт http://atlanta-spb.com/

Joomla
16 лет назад
TimeCom
35 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

RomanDutchak
Роман 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$100
2 дня
Человек справился со своей задачей! Работаю не первый раз с ним, и буду продолжать!
Очень приятный заказщик!

Заявки фрилансеров

RomanDutchak
Роман 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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