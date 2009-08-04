Сайт-визитка

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Завершен94 заявки1150 просмотров

Страниц много, информации мало на каждой странице. вот такой странный вебсайт.

дизайн мой.

от вас создать и сделать так, чтобы функционировал.

16 лет назад
shelihova
48 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранные исполнители

artemluzin
Артем 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$20
2 дня
Хороший исполнитель, работаю с ним дальше. очень рекомендую
Задача поставлена четко. Задержки с оплатой не было.
INDEGROUP-EU
Denys 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

artemluzin
Артем 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
INDEGROUP-EU
Denys 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад

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