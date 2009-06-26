Сайт охотничьего клуба

Необходимо разработать сайт под ключ для охотничьего клуба.

Сайт простой, но должен смотреться солидно и дорого.

Дизайн сайта должен вызывать доверие у пользователей. На сайте должен быть выбор языков:

Английский, Немецкий, Итальянский, Французский, Испанский.

Подробнее обсудим с выбранным исполнителем.

Просьба оставлять предложение только тем, у кого в портфолио есть реально работающие сайты.

Рассчитываем получить предложения ниже указанного бюджета, поэтому предложения с большим бюджетом рассматриваться не будут.