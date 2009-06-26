Страниц много, информации мало на каждой странице. вот такой странный вебсайт. дизайн мой. от вас создать и сделать так, чтобы функционировал.
Сайт охотничьего клуба
Необходимо разработать сайт под ключ для охотничьего клуба.
Сайт простой, но должен смотреться солидно и дорого.
Дизайн сайта должен вызывать доверие у пользователей. На сайте должен быть выбор языков:
Английский, Немецкий, Итальянский, Французский, Испанский.
Подробнее обсудим с выбранным исполнителем.
Просьба оставлять предложение только тем, у кого в портфолио есть реально работающие сайты.
Рассчитываем получить предложения ниже указанного бюджета, поэтому предложения с большим бюджетом рассматриваться не будут.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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