Сайт охотничьего клуба

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен35 заявок472 просмотра

Необходимо разработать сайт под ключ для охотничьего клуба.

Сайт простой, но должен смотреться солидно и дорого.

Дизайн сайта должен вызывать доверие у пользователей. На сайте должен быть выбор языков:

Английский, Немецкий, Итальянский, Французский, Испанский.

Подробнее обсудим с выбранным исполнителем.

Просьба оставлять предложение только тем, у кого в портфолио есть реально работающие сайты.

Рассчитываем получить предложения ниже указанного бюджета, поэтому предложения с большим бюджетом рассматриваться не будут.

16 лет назад
diana_k
Diana Diana 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Выбранный исполнитель

aranea
Андрей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$1200
14 дней
Спасибо за отлично выполненную работу. Результат превзошел ожидания.
Все в порядке, рекомендую.

Заявки фрилансеров

aranea
Андрей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад

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