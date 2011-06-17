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Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
14 лет назад
Спасибо Михаилу за оригинальный дизайн, оперативность и качество выполненной работы.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, всегда четко разъясняет что требуется, показывает скрины для наглядности, сотрудничеством доволен