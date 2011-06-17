BETEPAH

Михаил BETEPAH

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
skype: beloysdev

Портфолио

Показать больше работ

Отзывы заказчиков

oka-volga
Сергей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$70
10 баллов
14 лет назад
Дизайн сайта, одна страница.
Спасибо Михаилу за оригинальный дизайн, оперативность и качество выполненной работы.
Хороший заказчик, всегда четко разъясняет что требуется, показывает скрины для наглядности, сотрудничеством доволен
Ответный отзыв