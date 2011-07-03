Сайт под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок599 просмотров
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Нужно создать сайт каталог скидок. Аналог вот этого сайта Skidka.me. По функционалу точная копия!

12 лет назад
roobicon
Денис 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
rafolancer
Рафо 
57 летГрузия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$350
20 дней
Человек много разговаривает, мало делает…может ему и какую то мелочь можно доверить…но что серьезное он не тянет! Объясню ситуации с этим «Человеком»: - взялся он за выполнения «сайта под ключ», обсудили все условия, договорились об оплате по факту (после выполнения всех работ). Сделал дизайн сайта, руками другого человека, который я с удовольствием оплатил! Через неделю у него начались личные проблемы, которые потребовали денег! Он попросил их у меня, конечно же я ему отказал, т.к. это не вписывалось в рамки нашего договора. После этого он кинул мне прощальное «ок» и удалил меня из всех средств связи. Потерянно время, а следовательно деньги и настроение!(
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