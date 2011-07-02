Создание b2b сайта для оптових клиентов

Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки232 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На основе существующего магазина на Престашом нужно создать сайт для в2в клиентов

1. Обясняю почему на основе существующего магазина: в магазине уже внесени все товари, все цени в том числе и оптовие, просто он не подходит для оптових клиентов именно по удобству покупки и отображаемой информации.

2. Раздел должен бить сделан на поддомене в2в.сайт.сом, тоесть будет использоватся отдельная директория для файлов, но База Даних будет общая с основним магазином.

3. Что должно бить в интерфейсе :

-регистрация и авторизация (оставлено все в оригинале)

-все блоки как и в оригинале, ничего с блоками делать не надо

-При нажатии ссилки каталог отображается ПОЛНИЙ список товаров со всех категорий. При єтом товари виводятся просто табличним списком с артикулом, названия, наличия на складе (отображение статуса товара с его описания), цени, производителя, количества для покупки, кнопки купить. Для фильтрации вверху списка должно бить випадающее меню фильтра категорий и поле поиска (поиск только в отфильтрованих товарах)

пример того что надо: http://bit.ly/kepvPa

-должна вить вверху над товарами кнопка "скачать в ексель" при нажатии на которой скачивается прайс только с отфильтрованними на данний момент товарами

-все функции как отображение цен для груп, покупка и оформление заказа, остаются оригинальними.

4. Что надо випилить:

-не отображать картинки товара, описания.

Все изменения оригинальних файлов и шаблона должно бить хорошо описано в отдельном файле для возможности обновления скрипта.

Только предложения с ценами.

Если есть вопроси - предварительно можно задать их в ICQ

12 лет назад
Jin-Roh
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создать сайт на движке Wordpress - тема Знакомства

    Нужно сделать и повесить сайт на движке Wordpress При положительном опыте работы возможно продолжение сотрудничества, так как нужно: - во-первых переделать некоторые уже существуюшие сайты на движках - во-вторых конечно же будут нужны ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сайта-продажника для инфопродукта

    Требуется сделать дизайн сайта и сверстать сайт для инфопродукта (сайт - продажник). Текст и обложка самого продукта есть. Все остальное нужно будет сделать вам, а именно: - отрисовка дизайна - верстка, вставка текста, его оформление (всякие кнопочки, фотографии ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт анонимайзера

    $100

    Нужно создать сайт анонимайзера. Работа скрипта во всех соц.сетях и запуск флеш игр, а также перенапровление посетителей на другой хостинг при достижении лимита установленным администрацией. Добавление рекламных модулей (в скрипт анонимайзера) Привязка аккаунта с голд ключем для возможности ...

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет-магазин

    $1000

    Нужно разработать( или использовать уже имеющиеся наработки) интернет магазин по продаже бытовой и компьютерной техники, концтоваров , товаров для дома и отдыха, товары для детей и тд). Строгий, приятный дизайн без излишеств. Основной акцент на товарах ...

    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется создать сайт на Joomla

    $150

    Требуется создать сайт на Joomla+Virtuemart , примеры http://yogastudio-nsk.ru/, http://www.studiofit.ru/ , такой же в спокойных тонах, но будет очень много страниц. Нужен человек, который разбирается и владеет Joomla профессионально, делает быстро и способен со слов уловить ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание портала на Drupal

    $500

    Необходимо создать достаточно тяжелый сайт на drupal, подробности при личном общении. С кем общаться буду выбирать исходя из портфолио. Обязательно опыт работы с Drupalom и наличие сложны реализованых проектов в портфолио. Конечная стоимость будет определена после обсуждения ...

    Drupal
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт-каталог

    $250

    Нужно сделать сайт-каталог на Joomla. Строгий, приятный дизайн без излишеств. Основной акцент на товарах и ценах. Что будет на сайте: Каталог товаров, Новостной блок, несколько страниц с текстовой информацией (Контакты, Акции, Доставка) Что конкретно нужно сделать: 1. Дизайн ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад