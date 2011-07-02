Создание b2b сайта для оптових клиентов

На основе существующего магазина на Престашом нужно создать сайт для в2в клиентов

1. Обясняю почему на основе существующего магазина: в магазине уже внесени все товари, все цени в том числе и оптовие, просто он не подходит для оптових клиентов именно по удобству покупки и отображаемой информации.

2. Раздел должен бить сделан на поддомене в2в.сайт.сом, тоесть будет использоватся отдельная директория для файлов, но База Даних будет общая с основним магазином.

3. Что должно бить в интерфейсе :

-регистрация и авторизация (оставлено все в оригинале)

-все блоки как и в оригинале, ничего с блоками делать не надо

-При нажатии ссилки каталог отображается ПОЛНИЙ список товаров со всех категорий. При єтом товари виводятся просто табличним списком с артикулом, названия, наличия на складе (отображение статуса товара с его описания), цени, производителя, количества для покупки, кнопки купить. Для фильтрации вверху списка должно бить випадающее меню фильтра категорий и поле поиска (поиск только в отфильтрованих товарах)

пример того что надо: http://bit.ly/kepvPa

-должна вить вверху над товарами кнопка "скачать в ексель" при нажатии на которой скачивается прайс только с отфильтрованними на данний момент товарами

-все функции как отображение цен для груп, покупка и оформление заказа, остаются оригинальними.

4. Что надо випилить:

-не отображать картинки товара, описания.

Все изменения оригинальних файлов и шаблона должно бить хорошо описано в отдельном файле для возможности обновления скрипта.

Только предложения с ценами.

Если есть вопроси - предварительно можно задать их в ICQ