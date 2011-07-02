Создание b2b сайта для оптових клиентов

Нужно сделать и повесить сайт на движке Wordpress При положительном опыте работы возможно продолжение сотрудничества, так как нужно: - во-первых переделать некоторые уже существуюшие сайты на движках - во-вторых конечно же будут нужны ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На основе существующего магазина на Престашом нужно создать сайт для в2в клиентов
1. Обясняю почему на основе существующего магазина: в магазине уже внесени все товари, все цени в том числе и оптовие, просто он не подходит для оптових клиентов именно по удобству покупки и отображаемой информации.
2. Раздел должен бить сделан на поддомене в2в.сайт.сом, тоесть будет использоватся отдельная директория для файлов, но База Даних будет общая с основним магазином.
3. Что должно бить в интерфейсе :
-регистрация и авторизация (оставлено все в оригинале)
-все блоки как и в оригинале, ничего с блоками делать не надо
-При нажатии ссилки каталог отображается ПОЛНИЙ список товаров со всех категорий. При єтом товари виводятся просто табличним списком с артикулом, названия, наличия на складе (отображение статуса товара с его описания), цени, производителя, количества для покупки, кнопки купить. Для фильтрации вверху списка должно бить випадающее меню фильтра категорий и поле поиска (поиск только в отфильтрованих товарах)
пример того что надо: http://bit.ly/kepvPa
-должна вить вверху над товарами кнопка "скачать в ексель" при нажатии на которой скачивается прайс только с отфильтрованними на данний момент товарами
-все функции как отображение цен для груп, покупка и оформление заказа, остаются оригинальними.
4. Что надо випилить:
-не отображать картинки товара, описания.
Все изменения оригинальних файлов и шаблона должно бить хорошо описано в отдельном файле для возможности обновления скрипта.
Только предложения с ценами.
Если есть вопроси - предварительно можно задать их в ICQ
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