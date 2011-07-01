Сайт, который продает

Требуется сделать дизайн сайта и сверстать сайт для инфопродукта (сайт - продажник). Текст и обложка самого продукта есть. Все остальное нужно будет сделать вам, а именно: - отрисовка дизайна - верстка, вставка текста, его оформление (всякие кнопочки, фотографии ...
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Привет, всем. Нужен сайт по типу Mazda25.ru или snuggy.ru. Все просто, но к сожалению я не умею этого делать плачу 50 баксов.
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