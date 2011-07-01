Создание сайта-продажника для инфопродукта

Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок208 просмотров
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Требуется сделать дизайн сайта и сверстать сайт для инфопродукта (сайт - продажник).

Текст и обложка самого продукта есть. Все остальное нужно будет сделать вам, а именно:

- отрисовка дизайна

- верстка, вставка текста, его оформление (всякие кнопочки, фотографии и т.п.)

Образцы сайтов (что-то типа этого должно получиться в итоге):

http://artyushkov.ru/temp/makesite/

http://bestvacation.ru/

http://artyushkov.ru/temp/kliento/

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12 лет назад
allseo
37 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
год назад
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