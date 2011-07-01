Нужно создать сайт анонимайзера.

Работа скрипта во всех соц.сетях и запуск флеш игр, а также перенапровление посетителей на другой хостинг при достижении лимита установленным администрацией.

Добавление рекламных модулей (в скрипт анонимайзера)

Привязка аккаунта с голд ключем для возможности скачивания с файлообменника.

Система регистрации

Предоставление зарегистрированным пользователям дополнительные возможности (пример: подключить пользователя к оплаченному аккаунту файлообменника)

Функциональная админка. Из особенностей: возможность блокирования диапазона ip, а также редактирование главной страницы с возможностью добавления сторонних модулей.

Полный контроль запросов через анонимайзер.