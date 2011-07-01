Нужно разработать( или использовать уже имеющиеся наработки) интернет магазин по продаже бытовой и компьютерной техники, концтоваров , товаров для дома и отдыха, товары для детей и тд).

Строгий, приятный дизайн без излишеств. Основной акцент на товарах и ценах.

Основная информация во вложении.

Главное требование к исполнителю - ОПЕРАТИВНОСТЬ и надежность.

Работаем только с исполнителями, имеющими приличное портфолио.