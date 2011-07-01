Простой сайт-визитка - ТЗ в приложении. Исполнители только Украина. Пишите на e-mail.
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Нужно разработать( или использовать уже имеющиеся наработки) интернет магазин по продаже бытовой и компьютерной техники, концтоваров , товаров для дома и отдыха, товары для детей и тд).
Строгий, приятный дизайн без излишеств. Основной акцент на товарах и ценах.
Основная информация во вложении.
Главное требование к исполнителю - ОПЕРАТИВНОСТЬ и надежность.
Работаем только с исполнителями, имеющими приличное портфолио.
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