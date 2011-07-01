Создать сайт на движке Wordpress - тема Знакомства

Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок182 просмотра
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Нужно сделать и повесить сайт на движке Wordpress

При положительном опыте работы возможно продолжение сотрудничества, так как нужно:

- во-первых переделать некоторые уже существуюшие сайты на движках

- во-вторых конечно же будут нужны новые сайты.

- в-третьих, я предпочитаю работать с уже проверенными людьми в каждой сфере и специализации, с которыми у меня уже было до этого хорошее сотрудничество – чем искать новых...

Для профессионалов, занимающихся созданием сайтов на Wordpresse это не составит большого труда. ( знаю это, так как до этого все свои сайты на Wordpresse делал сам )

Жду Ваше предложение по цене и срокам. Пишите, пожалуйста, реальные сроки за которую Вы сделаете работу учитывая прилагаемое ТЗ

Также попрошу сразу указать Примеры Ваших Работ с Вашими сайтами на движке Wordpress.

Подробное ТЗ прилагаю в прикрекрепленных документах ( просьба сначала прочитать его полностью - чтобы в дальнейшем не было сложностей и недопонимания между нами )

WordPress
12 лет назад
borian22
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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