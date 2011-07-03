Создание сайта обмена электронных вылют

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок224 просмотра
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Сайт нужно создать полностью с нуля, обмениваться будут только электронные валюты, никаких наворотов и автоматических обменов делать нужно, все максимально просто и понятно, приветствуются предложения мастеров.

12 лет назад
serezha2011
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
alexxon
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$800
10 дней
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