Сайт курсов + партнерская программа

Необходим проект, можно на любом движке, можно самописный, на Ваше усмотрение, кратенькое ТЗ:

1) Сам сайт состоит из 5-6 листов (разделов): новости, описания курсов, описания фирмы, контакты, акции, просчеты, отзывы.

2) Форма регистрации ученика (его аккаунт внутри, тикетная система с администратором, возможность просмотра курсов (он не один), оплата выбранного через вебмани или робокассу. Разделение аккаунта внутри на 2 части: ученик или партнер. Ученику доступна тикетная система связи с администратором, список курсов, оплата любого, список курсов всех (помеченое что выбрано и оплачено). Партнеру доступно - партнерская программа: то есть статистика (сколько пришло по его ссылке уников (каждый день), отдел где он может взять свою ссылку с реферальным id, раздел где он может взять рекламные материалы - баннеры, внутренний счет, возможность заказать выплату, просмотр своих учеников - дата регистрации, дата оплаты, ник).

3) Партнерская программа (которую чуточку описал во втором пункте), дается реферальная ссылка плана site.ru/id41414 - она закрепляется за партнером, он видит статистику за каждый день (сколько уников пришло, сколько прошло регистрацию, сколько оплатили курсы (стали учениками), с каждой оплаты, он получает % (который должен задаваться через админку), или не процент, а nn сумму денег.

4) Права админа: управление полностью содержимым сайта (1 пункт), просмотр и редактирование всех учеников (партнеров), начиная от всех данных, заканчивая IP, тикетная система - видить откуда пришли сообщения (от кого - дата, время), давать ответы и цитировать переписку, чтобы по каждому тикету - была своя хистори.

Дополнения: обычная форма регистрации - ФИ, ник, емаил, ICQ, Skype, WMZ (или WMR), поле (сайт), пароль. Подтвердить регистрацию по емаилу, восстановить забытый пароль. Если человек пришел не по реферальном ссылке, записывать на администратора счет человека.

Хотелось бы, получить проект "под ключ" - с дизайном, версткой, рабочим сайтом. Предоплаты нет, есть - СБС. Сроки - пишите, будем обсуждать, проект не сложный, требований к дизайну особых нет, скорее всего соберу примеры сайтов, и с каждого возьмем что-то свое - или же Ваши варианты (без тяжелой графики, без флешей и т.д.).

ICQ 13328один4.

Хочу видеть стоимость и сроки, предпочтение отдам людям с опытом. Сроки не срывать, сказали сделаем за неделю - будьте любезны сделайте. Из сложностей, могу отметить только одну - дизайн, своего видения дизайна не имею, поэтому помучаемся, а по ТЗ именно проекта - дополнений не будет, или какие-то незначительные мелочи (буду рад советам и рекомендациям).